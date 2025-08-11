SI HD

Home » Calcio » Il Milan guarda al futuro con ambizione: Allegri e le richieste a Igli Tare

Il Milan guarda al futuro con ambizione: Allegri e le richieste a Igli Tare

Massimiliano Allegri vuole riportare il Milan nell’Europa che conta e il fatto di non giocare le coppe, può essere uno stimolo in più per il Club di Via Aldo Rossi di dimenticare immediatamente l’ottavo posto della passata stagione… con i rossoneri desiderosi di ripercorrere il percorso del Napoli di Conte.

Massimiliano Allegri e Igli Tare in conferenza stampa (Sportitalia.it)

Il tecnico livornese lo sa e con l’aiuto del ds, Igli Tare è al lavoro per rendere i rossoneri ancor più competitivi: dopo aver saluto Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, e ceduto Malick Thiaw al Newcastle, il Milan si sta muovendo sul mercato per chiudere altri tasselli con Koni De Winter dal Genoa e Zachary Athekame dello Young Boys prossimi rinforzi del reparto arretrato rossonero.

Rafael Leao, attaccante Milan (sportitalia.it)

 

Milan: gli obiettivi sul mercato e le tre certezze da cui ripartire

Nel frattempo l’obiettivo dei rossoneri è quello di rinforzare ulteriormente la rosa con un vice-Gimenez visto che al momento il reparto offensivo è quello che ha maggiore bisogno di intervento e il responsabile dell’area tecnica lo sa bene.

Nei giorni scorsi si è sbloccata definitivamente la telenovela Ardon Jashari con il Club Brugge: lo svizzero era il principale candidato per rinforzare la mediana e dopo settimane di attesa, il Diavolo ha potuto mettere le mani sul terzo obiettivo del centrocampo dopo Samuele Ricci e Luka Modric.

Il Milan sogna in grande in vista della prossima stagione (ACMilan.com)

Allo stesso tempo i rossoneri ripartiranno da tre certezze: Mike Maignan, Christian Pulisic e soprattutto Rafael Leao, considerato l’elemento principale da cui il Diavolo deve risorgere! L’ottavo posto dell’ultima stagione è un lontano ricordo: evitare di commettere gli stessi errori e ricreare armonia in un ambiente che l’annata passata ha vissuto più bassi che alti, con il primo impegno ufficiale alle porte. I preliminari di Coppa Italia con il Bari in programma il 17 agosto.

