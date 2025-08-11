La felicità è effimera: il tempo d’oro di Donnarumma al PSG è già finito. Gigio con le valigie in mano

Gianluigi Donnarumma è diventato un grande portiere grazie all’enorme talento unito all’ottimo lavoro. Nel 2015 ha esordito in Serie A con il Milan all’età di 16 anni e otto mesi. Nell’estate post-Covid aveva già raggiunto le 200 presenze con il Diavolo. Un predestinato, che nel 2021 decide di cambiare aria, lasciando la squadra che l’aveva cresciuto sin da bambino per sposare la causa del PSG. Quest’anno la stagione dei record: Triplete con i parigini, dopo una Champions League da grande protagonista (è stato l’eroe ad Anfield contro il Liverpool nella lotteria dei rigori, ndr).

Gigio-PSG, aria di addio

Ma il portiere classe 1999 è ora con più di un piede sull’uscio. Il PSG ha contrattualizzato ufficialmente Chevalier dal Lille. Un affare da 55 milioni di euro per quello che sarà il nuovo numero uno della squadra di Luis Enrique. Anche attraverso il comunicato ufficiale di presentazione del nuovo estremo difensore, il club parigino sembra aver scaricato Donnarumma: viene infatti descritto Chevalier come un portiere “forte nelle uscite e abile con i piedi”.

Due strade per la separazione

Ci sono adesso due strade per l’addio di Donnarumma dal PSG. Restare da riserva e lasciare a zero l’anno prossimo, oppure la probabile cessione già nel corso di questa sessione di calciomercato. Nel frattempo Donnarumma è in vacanza con moglie e figlio. Ma l’aria di addio è sempre più forte. Anche se, allo stato attuale, mancano vere e proprie offerte. Tanti rumors, diversi interessamenti, ma a Parigi attendono le prime proposte ufficiali da valutare nelle segrete stanze dei bottoni.