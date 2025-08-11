SI HD

Milan, disinfestazione milionaria

Il vero Direttore Sportivo non è quello bravo a comprare a suon di milioni di euro ma deve avere la capacità di vendita, di portare soldi in cassa al club e saper acquistare a poco e rivendere a tanto. Se il buongiorno si vede dal mattino, il Milan è passato da Ibra a Tare e i primi risultati si vedono. Pulizia parziale e incasso totale. Fare cosi tanti soldi con una squadra reduce da una stagione disastrosa non era facile eppure il Milan ci sta riuscendo. Poi se sta acquistando bene e se questo Milan sarà più forte non lo sappiamo ancora. Sta di fatto che Furlani ride e gode per le cessioni milionarie. Facciamo due file excel come piace a Re Giorgio. Thiaw se ne va e a Casa Milan arrivano 35 milioni di euro più forse 5 futuri. Reijnders andava tenuto, vero, ma se ti offrono 55 + 16, nessun club italiano può trattenerlo. Se ne va Royal e ti fai dare 9 milioni di euro. Tare andrebbe denunciato. Morata è stato un pacco per il Milan e tra Galatasaray e Como incasserai 15 milioni di euro. Allegri si è tolto un peso e un problema: Theo Hernandez in Arabia ha portato nel file di Furlani 20 milioni di euro + 5 di bonus futuri.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo la vittoria sul Liverpool
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo la vittoria sul Liverpool (fonte: AC Milan)

Addirittura hai preso la mancia per Sportiello: un milione. 14 milioni dalla Juve per il riscatto di Kalulu + 3 di bonus. 3.5 da Pellegrino, 8 milioni da Pobega tra prestito e obbligo di riscatto e se il Genoa si salverà prenderai 10 milioni di euro per Colombo. Insomma è cambiata la musica.

Poi, certamente, questi soldi andranno reinvestiti e dovranno essere spesi bene. Alcuni sono già spariti ma altri serviranno per una punta seria perché chi ha speso a gennaio 35 milioni di euro per Gimenez che farà la riserva forse ha un pizzico esagerato. Nel frattempo il Milan pensa in grande e con Allegri cresce l’entusiasmo. Domenica San Siro riapre i cancelli per la Coppetta Italia contro il Bari. La Coppa che ha banalmente perso a Roma contro il Bologna. E il rischio della brutta figura, per le big, è sempre dietro l’angolo. Conte, un’estate fa, in casa ci stava lasciando le penne con il Modena. Poi sarà campionato. Il Milan deve provare a vincerlo. Inter e Juve non infallibili. Il Napoli è la più forte ma la trappola europea potrebbe far perdere punti in campionato a Conte. Le romane non sono pronte per il titolo, l’Atalanta rischia di perdere posizioni e la Fiorentina sarà l’eterna e solita incompiuta. Come sempre ci divertiremo con la lotta salvezza.

