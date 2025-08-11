PSG, Gigio Donnarumma non convocato per la Supercoppa contro il Tottenham

Mercoledì alle 21, al BluEnergy Stadium di Udine, si giocherà la Supercoppa Europea tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham Hotspur. I parigini Campioni d’Europa, vincitori della Champions League contro l’Inter nella sciagurata serata di Monaco di Baviera e gli inglesi usciti vincenti dal derby con il Manchester United. In palio, quindi, il primo trofeo internazionale della nuova stagione tra la squadra francese e quella inglese.

E la grande novità arriva proprio dalla formazione parigina e dalla situazione di Gianluigi Donnarumma. Il portierone e capitano della Nazionale italiana è sempre più lontano dalla società della capitale francese. Dopo l’annuncio dell’arrivo del francese Chevalier, per quasi 55 milioni di euro bonus compresi, Luis Enrique sembra aver scelto in maniera quasi definitiva il prossimo titolare della squadra francese: infatti, per la gara di mercoledì il tecnico spagnolo ha deciso di non convocare il portiere italiano. Un messaggio chiarissimo all’estremo difensore ex Milan, che dopo quatto stagioni potrebbe davvero dire addio al PSG.