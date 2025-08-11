Ultim’ora Sinner, Us Open saltati: l’annuncio è sorprendente

Con Cincinnati che ha appena aperto i battenti per Jannik Sinner, c’è già l’annuncio che ha sorpreso tutti e che mette da parte persino gli Us Open.

Jannik Sinner ha affrontato i trentaduesimi di finale al Masters 1000 di Cincinnati con personalità da campione: un doppio 6-1 senza storia ha liquidato Galan in tempi record, ribadendo subito il suo status di numero uno del mondo. La difesa del titolo conquistato lo scorso anno non è soltanto una questione di orgoglio, ma anche di punti fondamentali in ottica classifica: 1000 punti sono in palio, e l’attenzione ora è anche rivolta ai risultati di Carlos Alcaraz, affinché se ne possa guadagnare terreno in caso di passi falsi da parte dello spagnolo. Ma la mente di Sinner sale già oltre: oltreoceano lo attendono gli US Open, ultimo slam della stagione, dove l’azzurro intende consegnare ai fan italiani una doppietta storica dopo il trionfo del 2024.

La preparazione è perfettamente orientata, in una stagione in cui ogni partita è una sfida per consolidare il ruolo di leader mondiale. Il percorso già netto e deciso a Cincinnati non è casuale: Sinner vuole imprimere subito la sua corsa, isolarsi dall’incertezza e affrontare ogni torneo con un solo obiettivo in mente: rimanere il riferimento. Dopo aver riprovato di essere il dominatore sul cemento americano, la sua mente analizza già la roadmap futura: perfetta preparazione a Flushing Meadows, ma con uno sguardo che guarda oltre, anticipando possibili scenari in Asia.

Pechino nel mirino: Sinner riparte dalla Cina alla ricerca di conferma

Con il primo turno di Cincinnati già superato, Jannik Sinner programma con cura la sua stagione estate-autunno da protagonista. Dopo l’avventura newyorkese, sarà, con ogni probabilità, protagonista del torneo ATP 500 di Pechino, in programma dal 24 al 30 settembre. Un appuntamento ricchissimo di fascino e significato: due anni fa proprio lì, con il successo conquistato in finale, iniziò la sua scalata verso i vertici della classifica mondiale. E nel 2024 fu un duello memorabile con Carlos Alcaraz, perso solo al tie-break. Una vendetta nascosta quindi, un motivo in più per tornare a Pechino ancora più forte. Il torneo cinese è un passaggio di importanza strategica.

Non solo per il punteggio, ma anche per la pressione che comporta: medie di tensione altissime, tabellone di assoluto livello e la fame di conferme. In più, Pechino sarà il trampolino ideale per affrontare, a seguire, il Masters 1000 di Shanghai, che lo scorso anno vide Sinner volare sotto i riflettori grazie a una finale trionfale contro Novak Djokovic. Tutto questo fa parte di un piano preciso: consolidare il primato mondiale. La tourné asiatica non è una semplice appendice del calendario, ma un momento in cui Jannik potrà segnare un altro passo decisivo verso la storia del tennis. Serve il ritmo giusto per arrivarci già in forma.