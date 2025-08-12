Esclusiva SI – Criscitiello: “Lookman: l’Inter si fa da parte? E il Napoli….”

Ademola Lookman continua a tenere banco nel mercato italiano, ma l’ultimo aggiornamento riporta da Michele Criscitiello delinea un quadro chiaro: ora il Napoli sembra essere l’unica squadra concretamente interessata al talento dell’Atalanta. Dopo la rottura delle trattative con l’Inter, nessuna chiamata è arrivata da Milano, segno che i nerazzurri potrebbero essersi definitivamente tirati indietro.
Il ds del Napoli, Giovanni Manna, sta monitorando la situazione con attenzione, pronto a cogliere l’opportunità. Gli azzurri, secondo fonti vicine al club, starebbero valutando una strategia per rilanciare l’offerta, ma al momento l’interesse rimane “ufficioso”. Intanto, la dirigenza dell’Atalanta rientrerà domani da Londra, dove, oltre l’affare Muniz, potrebbe aver discusso anche del futuro dell’attaccante nigeriano.
Lookman, dal canto suo, sembra distante: il giocatore continua a non rispondere alle chiamate del club bergamasco, alimentando speculazioni su un possibile addio. La situazione resta fluida, con il Napoli che potrebbe approfittare del momento per affondare il colpo. Riuscirà Manna a portare Lookman alla corte di Conte? Le prossime ore potrebbero essere decisive.