Inter, stavolta l’assalto è al tuo Direttore. Caccia a Leoni: l’avversario è il Liverpool

È il viatico per il rush finale della sessione di mercato, e come spesso accade gli intrecci per la sessione in corso tengono banco e caratterizzeranno con una serie di colpi di scena le trattative che stanno per dispiegarsi. Ne è protagonista assoluta l’Inter, che dopo una serie di estati che la vedevano costretta ad affidarsi alla qualità del proprio management per trovare la quadra tra la competitività della squadra ed il bilancio, si trova ora costretta a respingere gli assalti sauditi non ad un proprio calciatore o al suo ormai ex allenatore, ma direttamente ad uno degli ispiratori assoluti del miracolo economico e sportivo messo in piedi nelle stagioni precedenti: Piero Ausilio.



Il Direttore Sportivo dell’Inter è infatti finito nel mirino dell’Al Hilal, a testimonianza concreta del fatto che anche a quelle latitudini si siano resi conto che il portafoglio senza fondo, ma anche senza competenza molto difficilmente possa portare ad un percorso sportivo coerente e duraturo. Ed allora, dopo Simone Inzaghi, il club saudita ha messo nel mirino il Deus ex machina spesso troppo sottovalutato di una squadra che si è meritata la piazza d’onore a livello continentale sostanzialmente senza avere avuto nel lustro precedente un euro di budget sul quale lavorare. Lo si è fatto con inventiva, margine di rischio e competenza tale da avere permesso di poter vivere un’estate senza affanno e con le sembianze di top club anche dal punto di vista economico. Ausilio potrà lecitamente scegliere se accettare (a sessione terminata) o meno di cedere alle lusinghe di uno dei club più ricchi del pianeta, ma il solo fatto che una società di quella strapotenza economica metta in cima alla propria lista di preferenze un professionista del nostro calcio, lascia intendere quanto siano superficiali i giudizi che vengono spesi da parte di chi reputa scontate qualità che di fatto non lo sono. Ed i fatti sono lì a dimostrarlo.



In attesa che si dispieghi la telenovela Lookman, e che la strategia dell’una e dell’altra parte possa generare i frutti sperati, c’è un altro nome che sta per entrare di gran carriera tra i protagonisti assoluti delle cronache di queste due settimane. Si tratta del difensore del Parma Giovanni Leoni. Classe 2006, e le chiare sembianze del predestinato fanno di lui l’oggetto del desiderio della stessa Inter e di top club di Premier League come il Liverpool che stanno ponderando se procedere o meno ad un contatto diretto con il suo club di appartenenza. Sirene provenienti dal fronte Reds si dicono certe che i nerazzurri abbiano dalla loro parte il vantaggio difficilmente colmabile fornito dalla preferenza del diretto interessato e dalla consapevolezza che il passaggio migliore per il suo percorso di crescita sia quello di affermarsi in un top club guidato dello stesso allenatore che lo ha di fatto lanciato nel grande calcio solo qualche mese fa. Sul fronte nerazzurro, al contrario, c’è il timore che lo strapotere economico della squadra che ha appena vinto la Premier possa anticipare i tempi dell’affare rendendolo impraticabile per una squadra come l’Inter che dovrebbe procedere ad operazioni in uscita per crearsi i margini per solleticare le velleità economiche del Parma. Se ne riparlerà, inevitabilmente, ma il fatto che ci si ponga il problema è forse la spiegazione più chiara ai motivi che stanno spingendo anche i club più ricchi del mondo ad andare alla ricerca dei fuoriclasse della scrivania made in Italy. Unica selezione nella quale il nostro movimento calcistico non ha mai perso la sua leadership.