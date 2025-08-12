Milan, Terracciano si presenta: “Curioso di conoscere Maignan! Un motivo di orgoglio essere qui”

Dopo Pervis Estupinan, è stato il turno di Pietro Terracciano: conferenza stampa di presentazione del nuovo portiere del Milan arrivato dalla Fiorentina. Sarà il nuovo vice di Mike Maignan dopo il trasferimento di Marco Sportiello all’Atalanta, con l’estremo difensore che ha optato per il numero 1: “Dobbiamo fare squadra. Mi hanno accolto benissimo. Il preparatore ha grande esperienza, sapevo che avrebbe avuto un approccio importante. Ero curioso di conoscere Maignan, da capitano mi ha accolto benissimo anche lui. Milan? Non ci ho mai pensato fino a quando non c’è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E’ un motivo di orgoglio essere qui, è l’apice di un percorso iniziato tanto anni fa. Mi confronto sempre con la mia famiglia, mia moglie, mio padre. Mi hanno detto di buttarmi subito, perché era una grande opportunità”.

Milan – “Allegri sta creando un gruppo importante e anche una squadra importante in campo. Ho sempre voglia di migliorare anche alla mia età. C’è da ripartire dopo una stagione non all’altezza, tutti vogliamo riportare il Milan dove merita. So bene qual è il mio ruolo in campo e nello spogliatoio. Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato”.

Maignan – “Ho sempre avuto curiosità di conoscerlo. Mi ha sempre dato l’idea di essere un giocatore di grande personalità ed è proprio così. Tutte le cose positive che pensavo su di lui le ho ritrovate. Lo ringrazio per come mi ha accolto. Posso solo avere cose positive da dire su di lui”.

Numero 1 – “Ho sempre usato questo numero quando potevo prenderlo. Per me il portiere ha il numero 1, quindi l’ho preso. L’impatto è stato migliore anche di come me lo aspettavo. Con i tifosi ho avuto un approccio importante all’estero per ora, vedere così tanti milanisti è stato incredibile. Non vedo l’ora di vedere i tifosi a San Siro contro il Bari”.