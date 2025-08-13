Dramma in Italia, lutto nello sport. I tifosi non possono superarlo

Un addio prematuro che lascia un vuoto difficile da colmare nel cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori, tutti uniti nel dolore

Il mondo dello sport italiano è stato profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle sue figure più amate. Per lungo tempo ha affrontato la malattia con coraggio, determinazione e una dignità straordinaria, senza mai smettere di lottare.

La sua è stata una battaglia silenziosa ma intensa, vissuta con lo stesso spirito combattivo che l’aveva resa un esempio dentro e fuori dal campo. Oggi, tifosi e addetti ai lavori si stringono nel ricordo di un’atleta che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club e della Nazionale italiana.

Lo sport italiano in lutto, i tifosi sconvolti dall’addio

Una triste notizia ha colpito il mondo della pallacanestro femminile italiana: è venuta a mancare a 44 anni Paola Mauriello a causa di una brutta malattia con cui combatteva da tempo. Ex giocatrice della Nazionale femminile, Paola è stata una figura di riferimento per il basket tricolore degli anni 2000, distinguendosi per talento, grinta e spirito di squadra.

Paola ha scritto pagine importanti nella storia del basket nazionale. Originaria della Campania, ha legato il suo nome a successi importanti: nel 2006 ha vinto lo scudetto con il Napoli Vomero, mentre l’anno successivo ha alzato al cielo anche la Supercoppa Italiana. Ma la sua carriera ha toccato diverse piazze storiche della pallacanestro femminile: ha vestito le maglie di Faenza, Ragusa, Parma e Ribera, sempre lasciando il segno.

In azzurro ha raggiunto il punto più alto nel 2009, conquistando la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo con la Nazionale italiana, un risultato che ha confermato il suo valore a livello internazionale. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Paola non ha mai abbandonato il mondo dello sport: negli ultimi anni aveva preso parte al progetto “Free Yourself”, un’iniziativa promossa dalla FIP per la formazione di allenatrici e la valorizzazione della figura femminile nel basket.

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, insieme a tutta la comunità cestistica, esprime profondo cordoglio per la sua perdita: “Paola, dolce Paola, ci hai lasciato. A soli 44 anni”, scrive in una nota la FIP, e prosegue: “Il presidente FIP Giovanni Petrucci condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana ed è vicino al figlio Luciano e al marito Antonello Giordano.”

L’ex ala di Serie A si è spenta all’ospedale di Pescara circondata da tutti i suoi cari. Una tragica notizia che non coinvolge solo il mondo della pallacanestro, ma lo sport in generale.