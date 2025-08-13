Il PSG rimonta il Tottenham e vince ai rigori la Supercoppa Europea

Dopo il ko al Mondiale per Club, il PSG vince la Supercoppa Europea contro il Tottenham: gli Spurs sprecano il doppio vantaggio e cadono dopo i calci di rigore.
Al 39′ gli inglesi passano in vantaggio grazie al tap-in di Van de Ven e in apertura di secondo tempo, al minuto 48 raddoppiano con Romero che di testa sfrutta un errore del neo portiere dei transalpini Chevalier.
Nei minuti finali il PSG risorge: prima Lee all’85esimo e poi Goncalo Ramos al 94′ permettono alla formazione allenata da Luis Enrique di portare il match ai calci di rigore.
Dopo la lotteria dagli undici metri, il PSG sfrutta gli errori di Van de Ven e Tel nonostante sia partito male con Vitinha: l’ultimo gol di Nuno Mendes consente ai parigini di mettere le mani sulla Supercoppa Europea.