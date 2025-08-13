Paura per Sinner a Cincinnati, attimi di panico: tutti con il fiato sospeso

Jannik Sinner non smette di far parlare di sé e, nonostante la vittoria contro Diallo, l’altoatesino ha vissuto profondi attimi di paura. I tifosi sono increduli.

Jannik Sinner continua a viaggiare a ritmo sostenuto sul cemento americano. Nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, il numero uno del mondo ha superato il canadese Gabriel Diallo in due set, 6-2 7-6, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Una partita iniziata in discesa, con un primo set gestito con autorità grazie a un servizio solido e a risposte sempre profonde, che hanno tolto tempo e iniziativa al canadese.

Sinner ha dettato il ritmo fin dalle prime battute, imponendo il proprio gioco e costringendo Diallo a inseguire. Diverso il copione nella seconda frazione, dove il canadese ha trovato maggiore continuità al servizio e in risposta, rendendo la vita più complicata all’altoatesino. Il tie-break è stato il passaggio decisivo, con Sinner che ha alzato il livello nei momenti cruciali, confermando ancora una volta la capacità di gestire la pressione con freddezza.

Il successo proietta l’azzurro verso il match degli ottavi contro Adrian Mannarino, esperto mancino francese attualmente numero 89 del ranking ma capace di mettere in difficoltà chiunque con il suo tennis variegato e imprevedibile. Sinner arriva all’appuntamento con fiducia, consapevole di essere tra i favoriti per la vittoria finale ma anche di dover mantenere alta l’attenzione. La condizione appare buona, il gioco è solido e il morale alto: ingredienti che, alla vigilia della fase calda del torneo, fanno ben sperare tutto il team azzurro.

Una vittoria tra paure e imprevisti per Sinner: cosa è successo

La serata di Cincinnati, però, non è stata priva di imprevisti. Durante il secondo set della sfida con Diallo, un improvviso allarme antincendio ha interrotto per alcuni minuti il gioco, sorprendendo sia i giocatori in campo che il pubblico sugli spalti. Il segnale acustico, forte e insistente, ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti, creando un momento di comprensibile apprensione. Il giudice di sedia, in costante contatto via radio con gli organizzatori, ha interrotto il gioco per valutare la situazione. Le autorità presenti hanno rapidamente verificato che non ci fosse alcun reale pericolo, ma per alcuni istanti l’atmosfera si è caricata di tensione. Sugli spalti, molti tifosi si sono guardati attorno incerti sul da farsi, mentre in campo Sinner e Diallohanno atteso con calma istruzioni ufficiali.

L’altoatesino, fedele al suo stile, non ha perso la concentrazione e la freddezza. Dopo un breve scambio di battute con il giudice di sedia, ha atteso il via libera per riprendere la partita, regalando anche un sorriso distensivo al pubblico. Una volta rientrata la normalità, il match è ripreso senza ulteriori interruzioni e Sinner ha completato la sua opera, chiudendo il tie-break e portando a casa il passaggio del turno. Un episodio curioso, destinato a restare tra le note di colore di un torneo che, per il momento, vede l’azzurro protagonista assoluto.