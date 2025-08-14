Batosta Alcaraz, Sinner se la ride: US Open compromessi

Con gli US Open alle porte, Carlos Alcaraz sogna il sorpasso su Jannik Sinner, ma nelle ultime ore arriva una doccia gelata per lo spagnolo.

Il tennis mondiale sta vivendo un momento storico con due giovanissimi al vertice: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro, attuale numero uno del ranking ATP, sta vivendo una stagione straordinaria, costellata di successi e prestazioni convincenti.

Lo spagnolo, invece, occupa la seconda posizione e non ha mai nascosto le sue ambizioni. Infatti, solo pochi giorni fa aveva dichiarato apertamente che il suo obiettivo era quello di scalzare Sinner dalla vetta entro la fine dell’anno.

Sinner ride sotto i baffi, batosta per Alcaraz

Proprio ora che il calendario si avvia verso il rush finale e che gli US Open sono ormai alle porte, è arrivata per Alcaraz una notizia che sa di doccia gelata. Non si tratta di un infortunio o di una rinuncia improvvisa, ma di una previsione autorevole che sembra già scrivere il finale di questa corsa al numero uno.

A parlare è stato Vincenzo Santopadre, ex tennista di buon livello e oggi apprezzato allenatore, noto per il suo approccio diretto e per la capacità di leggere le dinamiche del circuito. Intervistato su quello che potrebbe accadere entro fine stagione, Santopadre non ha avuto dubbi: “Per me a fine anno sarà Sinner il numero uno del mondo“. Una frase netta, che non lascia spazio a interpretazioni.

Del resto, guardando la situazione attuale, la sua opinione non appare campata in aria. La distanza di punti in classifica tra Sinner e Alcaraz, sommata ai tornei che restano da giocare, dipinge un quadro piuttosto chiaro. E tra questi, ovviamente, spiccano proprio gli US Open, dove Sinner si presenterà con lo status di favorito e con la possibilità concreta di consolidare il suo primato.

Per Alcaraz, invece, il compito si preannuncia complicato. Non solo dovrà difendere punti pesanti già conquistati lo scorso anno, ma dovrà anche sperare in qualche passo falso del rivale. E contro un Sinner così solido mentalmente e fisicamente, senza ombra di dubbio, non sarà facile approfittare di eventuali aperture.

La sensazione è che il duello tra i due sia destinato a diventare uno dei grandi temi sportivi di questa stagione, ma al momento l’inerzia pende dalla parte dell’italiano. Con un tennis sempre più completo e una fiducia che cresce partita dopo partita, Sinner sembra avere tutte le carte in regola per chiudere il 2025 in vetta al mondo.

Se sarà davvero così, lo scopriremo nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: a Flushing Meadows non si giocherà solo per un titolo del Grande Slam, bensì per un capitolo fondamentale della sfida Sinner-Alcaraz, una rivalità che promette di infiammare il tennis ancora a lungo.