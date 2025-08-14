Juve, ieri pomeriggio di festa all’Allianz Stadium. Elkann: “Il nostro obiettivo è vincere!”

Pomeriggio in famiglia ieri all’Allianz Stadium: la Juve ha festeggiato la partenza dell’annata insieme ai suoi tifosi nella sua casa nell’amichevole con la Next Gen. Il test è durato poco più di un tempo, fino alla festosa invasione di campo dei tifosi.
Al momento della sospensione, la Prima Squadra era avanti di due reti, siglate da Douglas Luiz, di testa al quarto d’ora su assist di Kostic, e poco da Dusan Vlahovic, ben servito proprio dal Douglas. Doppio messaggio di Capitan Locatelli e Mister Tudor prima del fischio iniziale con il capitano juventino che ha citato Gianluca Vialli, con la frase “Solo con il lavoro di squadra si vince” e con il tecnico bianconero desideroso di riportare la Vecchia Signora in alto con un solo obiettivo. Tornare a vincere.
Le parole di Elkann sugli obiettivi della Juventus
Nell’intervallo dell’amichevole in famiglia con la Next Gen ha parlato John Elkann, Amministratore delegato di Exor, Presidente di Stellantis, Presidente Esecutivo di Ferrari e Presidente della Fondazione “Giovanni Agnelli”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
«Riunirsi in famiglia per noi è sempre un momento fantastico. Questa è una giornata che rappresenta presente e futuro, e un bell’esempio sono stati l’Under 16 e la Primavera femminile che hanno vinto i loro campionati. C’è tanto entusiasmo oggi, e la squadra percepisce la passione e la fede juventina del nostro pubblico. Juventus significa gioventù, e il futuro è da sempre la nostra forza. Essere qui, con il nostro futuro, è qualcosa di straordinario. Il nostro obiettivo? Vincere, sempre»