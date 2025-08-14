Juve, ieri pomeriggio di festa all’Allianz Stadium. Elkann: “Il nostro obiettivo è vincere!”

Al momento della sospensione, la Prima Squadra era avanti di due reti, siglate da Douglas Luiz, di testa al quarto d’ora su assist di Kostic, e poco da Dusan Vlahovic, ben servito proprio dal Douglas. Doppio messaggio di Capitan Locatelli e Mister Tudor prima del fischio iniziale con il capitano juventino che ha citato Gianluca Vialli, con la frase “Solo con il lavoro di squadra si vince” e con il tecnico bianconero desideroso di riportare la Vecchia Signora in alto con un solo obiettivo. Tornare a vincere.

Il ritorno a casa dei ⚪️⚫️🏡👋🏻 pic.twitter.com/WaEMKQAJQO — JuventusFC (@juventusfc) August 13, 2025

Le parole di Elkann sugli obiettivi della Juventus

Nell’intervallo dell’amichevole in famiglia con la Next Gen ha parlato John Elkann, Amministratore delegato di Exor, Presidente di Stellantis, Presidente Esecutivo di Ferrari e Presidente della Fondazione “Giovanni Agnelli”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: