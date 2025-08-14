Paolini contro Errani, scoppia la coppia negli Stati Uniti

Jasmine Paolin e Sara Errani sono abituate a fare coppia e lo sanno fare anche bene, ma negli Stati uniti è successo qualcosa di inusuale e le due sono state costrette a separarsi.

Il cammino di Jasmine Paolini a Cincinnati prosegue e lo fa con la determinazione delle grandi occasioni. L’azzurra, dopo aver superato Ashlyn Krueger al secondo turno, si è guadagnata l’accesso agli ottavi di finale, dove ad attenderla c’è stata Barbora Krejcikova, avversaria insidiosa e in grado di mettere in difficoltà chiunque sul cemento americano. Il 2025 della tennista toscana è stato finora un saliscendi. L’apice è arrivato a maggio, con il trionfo agli Internazionali di Roma, dove in finale ha avuto la meglio su Coco Gauff, conquistando uno dei titoli più prestigiosi della sua carriera. Successivamente, è arrivata una semifinale ad Amburgo, interrotta dalla numero uno del mondo Iga Swiatek, che le ha negato l’accesso all’ultimo atto.

Da ricordare anche la splendida vittoria al Roland Garros in doppio, in coppia con la storica amica e compagna di mille battaglie Sara Errani. Un successo che sembrava cementare ancora di più il loro rapporto professionale, ma che, con il passare delle settimane, ha lasciato spazio a nuove scelte e direzioni diverse. Il loro percorso in coppia ha infatti subito una pausa forzata: due carriere che, almeno per il momento, si separano, lasciando però intatto il legame personale. Ora, a Cincinnati, Paolini è chiamata a confermare la sua crescita, cercando una vittoria di prestigio contro Krejcikova per arrivare a New York con fiducia, dove l’attende un programma particolarmente fitto.

Doppio misto con Musetti: Paolini pronta alla sfida e possibile incrocio con Errani

Agli US Open 2025, Jasmine Paolini sarà protagonista in ben tre tabelloni: singolare, doppio femminile e doppio misto. Ed è proprio quest’ultimo a catturare l’attenzione, visto che la campionessa italiana farà coppia con Lorenzo Musetti in un format rinnovato e ricco di curiosità. Il cemento di Flushing Meadows non è la superficie prediletta di entrambi, ma il potenziale tecnico della coppia italiana è tale da generare grande attesa. L’azzurra, ai microfoni di Tennis Channel, ha espresso il suo entusiasmo: “Sono molto emozionata, è vero che non abbiamo quasi mai giocato in doppio insieme, ma questa volta sarà diverso per molti di noi. Dovremo unirci e trovare il nostro modo di competere in questa disciplina, ma credo che andrà alla grande. Ci aspetta un grande evento a New York, con tanta gente che ci guarda, quindi spero che saranno giorni molto divertenti”.

L’elemento di interesse però è la possibilità che Paolini e Musetti si ritrovino dall’altra parte della rete contro la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. Un confronto che, sebbene eventuale, avrebbe il sapore della sfida tra amici e compagni di tanti trionfi. Sul tema, Paolini ci ha scherzato su, lasciando spazio al suo ormai noto sorriso: “Ne parlo molto con Sara e scherziamo sull’argomento, perché c’è la possibilità che affrontiamo Errani/Vavassori, spero che se succederà non sia al primo turno. Sarà un tabellone molto difficile, sicuramente, dovremo ripassare bene l’aspetto tattico”. New York, dunque, potrebbe regalare un incrocio tutto italiano, condito da amicizia, agonismo e la voglia di lasciare il segno anche in una specialità meno consueta.