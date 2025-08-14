Sinner show a Cincinnati: 6-0 6-2 a Auger-Aliassime. È in semifinale

A Cincinnati Jannik Sinner mette in scena una prestazione praticamente perfetta: in appena un’ora e undici minuti liquida l’avversario con un 6-0 6-2 senza appello, conquistando la 25ª vittoria consecutiva sul cemento e la 12ª semifinale Masters 1000 della sua carriera.

Il numero uno del mondo affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Holger Rune e Terence Atmane.

Dominio totale dal primo all’ultimo punto

Il match è stato a senso unico: Sinner ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, mettendo sotto pressione l’avversario con risposte aggressive e un servizio solido. Il primo set si è chiuso in meno di mezz’ora con un “bagel” (6-0), mentre nel secondo il copione non è cambiato, con l’altoatesino sempre in controllo.

Le parole di Sinner

Al termine dell’incontro, Sinner ha sottolineato l’importanza della risposta come chiave della vittoria: “Ogni match è diverso, non giochi sempre con lo stesso avversario. Oggi penso di aver risposto molto bene, ho servito bene, ma la chiave è stata la risposta. Ho cambiato qualcosina, alla fine è molto difficile contro di lui. Mi sento fisicamente in grande forma, ci siamo preparati nel modo migliore, credo di aver giocato un buon tennis“.

Il campione ha poi aggiunto: “Il primo turno ti fa abituare alle condizioni, al campo. Dopo un po’ di match ho capito dove lavorare. Ogni giorno però è diverso, il giorno di riposo sarà utile per recuperare. La partita è stata ottima, da fondo campo ho fatto tante cose in modo positivo, sono riuscito ad alzare il livello. Vediamo cosa succederà in semifinale“.

Verso la semifinale

Con questa vittoria, Sinner conferma ancora una volta il suo dominio sul cemento e si presenta alla semifinale in un buon stato di forma. Che sia Rune o Atmane il prossimo avversario, l’italiano parte favorito, con la consapevolezza di poter allungare ancora la sua striscia vincente.