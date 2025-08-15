ESCLUSIVA SI Pedullà: “Situazione Koné, vi dico tutto tra Roma, Inter e accostamenti”

Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione relativa a Manu Koné: “Ai Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che sia stata accostata la sua cessione agli investimenti sul doppio esterno offensivo. La reazione social dopo qualche sortita mediatica ha fatto la differenza. Perché sul doppio esterno la Roma si era mossa ancor prima del tentativo Inter per il centrocampista. E nel pomeriggio la proprietà ha detto a Massara di interrompere qualsiasi collegamento – almeno per ora – relativo a Koné che qualcuno aveva già ceduto con troppa fretta”.

