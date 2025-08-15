Ferragosto alla romana: tra colpi da sogno e strategie a sorpresa

Roma capitale… del mercato. Molte delle storie rimaste in sospeso in questi 15 giorni che ci separano dalla fine della sessione del calciomercato, trovano il loro filo conduttore nelle strategie tecniche e di conseguenza economiche, che la Roma sta decidendo di intraprendere attraverso l’operato del suo Direttore Sportivo Massara. Le prime fanno riferimento alle entrate, ed infiammano in positivo ed in maniera più che lecita l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. La prospettiva di mettere a disposizione di Gasperini un talento immenso come quello di Jadon Sancho è ghiotta al punto tale che dal giorno in cui abbiamo anticipato grazie ad Alfredo Pedullà l’assalto dei capitolini, la fantasia del popolo romanista ha iniziato a cavalcare immaginando come la cura Gasp possa riportare quello che pareva essere destinato a diventare un assoluto fuoriclasse ai suoi livelli di competenza. Se poi ci si aggiunge lo scenario di inserire nel pacchetto degli esterni offensivi l’imprevedibilità di Leon Bailey ecco che i sogni possono iniziare a galoppare per davvero.

Oltre a quanto appena descritto per il reparto avanzato, però, è indubitabile che il gioco dell’ex tecnico dell’Atalanta abbia sempre poggiato le sue basi anche sul dinamismo, gli strappi, l’equilibrio di una linea mediana di altissima qualità. Ed allora stride lo scenario che si sta delineando nelle ultime ore, e che potrebbe portare lontano dalla Capitale uno degli specialisti del ruolo piu efficaci dell’intero campionato: Manu Koné. Il motivo è da ricercare nell’interesse molto concreto palesato dall’Inter nei confronti de francese, che ha fatto seguito al giro d’orizzonte inaugurato dall’entourage dell’ex Borussia Moenchengladbach. I nerazzurri sono disposti a mettere sul piatto la cifra che era stata orientativamente programmata per portare a Milano Lookman, delineando così una strategia differente rispetto a quella su cui si era lavorato nelle ultime settimane, almeno sino allo stallo perdurante di questi 10 giorni con la controparte bergamasca. La strategia alternativa nerazzurra infatti non prevede una cessione nello stesso reparto che vada a finanziare l’eventuale operazione Konè: le uscite potrebbero verificarsi anche dopo avere chiuso questo colpo per poter tenere aperta la prospettiva di rinverdire i contatti con gli orobici o virare su eventuali piste alternative a Lookman che per il momento non sono mai state prese in considerazione in maniera concreta. Insomma, un gioco ad incastri appassionante, e che caratterizzerà le nostre giornate a partire dalle grigliate di oggi sino alla chiusura della porta del primo settembre.