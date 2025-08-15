SI HD

Sinner perde la pazienza, scoppia la bomba a Cincinnati

A Cincinnati non è tutto ore quel che luccica, perché Sinner, nonostante la vittoria su Mannarino, adesso ha perso la pazienza e ha fatto scoppiare la bomba.

Jannik Sinner prosegue la sua rincorsa inarrestabile a Cincinnati, dove l’obiettivo finale è insidiare ancora una volta il trofeo. La vittoria su Adrian Mannarino, ottenuta con il punteggio di 6-4, 7-6, lo ha proietta ai quarti, dove ad attenderlo c’era Felix Auger-Aliassime, altra vittima superata abbastanza agevolmente. I riflettori sono inoltre puntati su Carlos Alcaraz, che ha risposto con una grande prestazione contro Luca Nardi e affronterà Andrey Rublev. Entrambi si avvicinano pericolosamente a quella che potrebbe essere un’altra finale tra campioni. Nonostante l’esito positivo, la prova contro Mannarino non è stata tra le migliori in termini di fluidità. Il francese, con il suo stile di gioco basso e frequente, ha messo in difficoltà la risposta di Sinner, costringendolo a lavorare intensamente per trovare contromisure efficaci. Tra pioggia, sospensioni e un ritmo non ideale, l’azzurro ha dovuto stringere i denti e alzare il livello nei momenti chiave del match.

Sinner perde la pazienza, scoppia la bomba a Cincinnati – Sportitalia.it (screen Youtube)

Alla ripresa dopo una lunga interruzione, Sinner ha faticato a trovare la sua rotondità: la battuta non era impeccabile, il timing in risposta non sempre perfetto, soprattutto nei punti finali del secondo set. Tuttavia, grazie a una buona strategia tattica e killer instinct nei momenti decisivi, ha strappato la vittoria nel tiebreak con due ace devastanti. Una prova di freddezza che lo conferma tra i favoriti alla difesa del titolo.

Cincinnati, Sinner infastidito dai suoi errori

Nel corso del secondo set, però, non è passato inosservato un momento d’insofferenza da parte di Sinner. Alcuni errori di troppo e i continui vincenti del francese lo hanno visibilmente irritato: la sua frustrazione si è tradotta anche in un gesto significativo, quando ha lasciato cadere la racchetta in campo. Come sottolineato dalla telecronista di Sky, ha perso la pazienza ed è sembrato infastidito dai suoi errori, un dettaglio che ha animato le cronache dell’incontro. Il gesto è diventato simbolo di una partita vissuta all’interno della sua mente, in un alternarsi tra lucidità e tensione. L’insofferenza non ha cambiato l’esito, ma ha messo in evidenza come anche i campioni più abituati alla vittoria possano trovarsi emotivamente provati quando il ritmo è difficile da impostare e gli errori aumentano.

Cincinnati, Sinner infastidito dai suoi errori – Sportitalia.it (screen Youtube)

Adesso, con la sfida archiviata contro Auger-Aliassime, Sinner sembra già essersi ripreso egregiamente. Il confronto è stato cruciale: sia sul piano tattico, viste le doti esplosive del canadese, sia psicologico, per dimostrare che anche nei momenti più tesi ha la resilienza per mantenere il controllo. I primi tre del ranking ATP hanno risposto tutti presente, quindi anche Zverev, aumentando sensibilmente l’hype di un finale che si preannuncia frizzante a Cincinnati. Per Alcaraz e il tedesco la semifinale è ancora tutta da conquistare, intanto Sinner li aspetta al varco.

