Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Koopmeiners dal 1′

di
Tutto pronto allo Stadio di Bergamo per la sfida tra i padroni di casa dell’Atalanta e la Juventus, gara che mette in palio il ‘Trofeo Bortolotti’.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. A disposizione: Sportiello, Rossi, Vismara, Sulemana I., Sulemana K., Samardzic, Godfrey, Palestra, Scalvini, Brescianini, Misitano, Ahanor, Zappacosta. Allenatore: Ivan Juric.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly; Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Gonzalez; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Locatelli, Vlahovic, Kalulu, McKennie, Adzic, Kostic, Rugani, Neto Lopes, Soares de Paulo, Gonzalez, Martinez. Allenatore: Igor Tudor.

