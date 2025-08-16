Quando Lewis Hamilton rischiò un incidente diplomatico: tutta colpa di uno Champagne

Tanti anni fa Lewis Hamilton fu protagonista di un episodio che lo ha messo in forte imbarazzo: cos’è successo con Putin.

Lewis Hamilton non sta certamente vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. Sicuramente la sua avventura in Ferrari se l’era immaginata diversa: in 14 weekend l’unica vera soddisfazione è stata la vittoria nella Gara Sprint in Cina. Poi tante difficoltà, fino alla frustrazione provata in Ungheria dove non è riuscito ad andare oltre il 12esimo posto.

“Non so cosa mi manca, me lo chiedo anch’io. Non ho risposte. La macchina non è un problema, visto che è in pole: forse bisogna cambiare il pilota“: queste le pesanti parole di Hamilton dopo le qualifiche di Brno. Eppure il 7 volte campione del mondo ha dovuto affrontare in passato altri momenti difficili, anche fuori dalla pista.

In molti ricorderanno di certo quanto accaduto dopo il Gran Premio di Sochi del 2015. L’appuntamento in Russia era il quint’ultimo di quella stagione: Lewis vinse quel GP e si involò verso la conquista del terzo dei suoi sette titoli iridati. In più con quel trionfo la Mercedes si assicurò il campionato Costruttori. Tuttavia molto presto i siti di tutto il mondo pubblicarono non le foto del successo dell’inglese, bensì un’immagine dove Hamilton pareva proprio innaffiare di champagne sul podio nientemeno che Vladimir Putin.

Scandalo Hamilton, champagne su Putin: la smentita di Lewis

Uno scatto che ha fatto rapidamente il giro dei social e che ha portato a facili battute. In tanti, infatti, hanno cominciato a scrivere frasi come “Peccato, Lewis era un gran pilota, sentiremo la sua mancanza“. La viralità della foto ha poi portato Hamilton a rilasciare una dichiarazione a BSkyB per smentire tutto.

“No, non l’ho fatto, non ho spruzzato Putin con lo champagne, è colpa dell’inquadratura della foto. Non ho fatto nulla e non voglio che mi accada nulla“, aveva detto Lewis, forse anche un po’ impaurito dalle conseguenze di quel gesto. D’altronde non era la prima volta che Hamilton si ritrovava in una situazione imbarazzante con Putin.

Anche l’anno precedente, sempre a Sochi, Lewis era riuscito a centrare la vittoria: rientrato nel paddock l’allora pilota della Mercedes non riconobbe il presidente russo. Il 7 volte iridato gli strinse la mano come se fosse una persona qualsiasi, lasciando senza parole i presenti: una situazione che suscitò l’ilarità di tanti appassionati di F1.