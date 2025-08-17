SI HD

Esordio vincente del Milan in Coppa Italia: 2-0 al Bari. Ora il Lecce

di
Il Milan inaugura la stagione ufficiale nel migliore dei modi: davanti a oltre 70.000 spettatori a San Siro, i rossoneri superano il Bari con un convincente 2-0 e staccano il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

La partita

La squadra guidata in panchina dal vice Landucci (in sostituzione dello squalificato Allegri) ha costruito la vittoria con un gol per tempo: prima Leao e poi Pulisic.

L’infortunio di Leao

A destare qualche preoccupazione è stato proprio il portoghese, costretto a lasciare il campo subito dopo la rete a causa di un fastidio al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

L’entusiasmo dei tifosi e i nuovi acquisti

Il match è stato anche l’occasione per i tifosi di applaudire i nuovi innesti della rosa: Luka Modric e Ardon Jashari, entrambi subentrati nella ripresa; Pervis Estupiñán, schierato titolare dal primo minuto.

Il prossimo impegno

Con il passaggio del turno, il Milan affronterà il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia.

