SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Juve, Vlahovic non è un problema. Anche se resta

Juve, Vlahovic non è un problema. Anche se resta

di
Può mai essere un problema un attaccante che puntualmente fa gol a ogni partita? Dusan Vlahovic nel precampionato è stato impeccabile, sempre a rete pur essendo fuori dai piani della Juve e dunque sul mercato. Ha segnato in tutte le amichevoli estive ed è rimasto in silenzio anche prendendosi i fischi allo Stadium dai tifosi juventini, durante la partita in famiglia con la Next Gen. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e con ogni probabilità andrà a indirizzare anche il mercato della Juve, considerato che potrebbe liberare abbastanza risorse per fare un altro colpo a effetto o rendere tutto più complesso per via del suo ricco stipendio da 12 milioni tra parte fissa e bonus.
Juventus Mercato
Dusan Vlahovic, attaccante Juventus
Vlahovic è nella stessa lista di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, appena riscattati per obbligo e già sul mercato: la loro cessione è la parte più sostanziosa del ricambio che la Juve pensa di fare durante questo mercato estivo. Di tracce da sviluppare ce ne sono abbastanza, adesso bisogna però farle entrare nel vivo e portare a termine le operazioni. Così da riportare Kolo Muani a Torino e alzare l’asticella della rosa quanto basta per alimentare le ambizioni da scudetto. Con un David già in forma campionato e Kolo Muani di ritorno, per Vlahovic gli spazi sarebbero davvero risicati. Ma no, non può mai essere un problema uno che sente la porta e i gol ha continuato a farli anche nei periodi meno brillanti.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×