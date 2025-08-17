Juve, Vlahovic non è un problema. Anche se resta

Può mai essere un problema un attaccante che puntualmente fa gol a ogni partita? Dusan Vlahovic nel precampionato è stato impeccabile, sempre a rete pur essendo fuori dai piani della Juve e dunque sul mercato. Ha segnato in tutte le amichevoli estive ed è rimasto in silenzio anche prendendosi i fischi allo Stadium dai tifosi juventini, durante la partita in famiglia con la Next Gen. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e con ogni probabilità andrà a indirizzare anche il mercato della Juve, considerato che potrebbe liberare abbastanza risorse per fare un altro colpo a effetto o rendere tutto più complesso per via del suo ricco stipendio da 12 milioni tra parte fissa e bonus.

Vlahovic è nella stessa lista di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, appena riscattati per obbligo e già sul mercato: la loro cessione è la parte più sostanziosa del ricambio che la Juve pensa di fare durante questo mercato estivo. Di tracce da sviluppare ce ne sono abbastanza, adesso bisogna però farle entrare nel vivo e portare a termine le operazioni. Così da riportare Kolo Muani a Torino e alzare l’asticella della rosa quanto basta per alimentare le ambizioni da scudetto. Con un David già in forma campionato e Kolo Muani di ritorno, per Vlahovic gli spazi sarebbero davvero risicati. Ma no, non può mai essere un problema uno che sente la porta e i gol ha continuato a farli anche nei periodi meno brillanti.