Crisi Antonelli, va sempre peggio: cosa sta succedendo

Il rendimento di Andrea ‘Kimi’ Antonelli preoccupa non poco la Mercedes e tutti gli appassionati di Formula 1.

Anche il weekend in Ungheria è stato molto complicato per Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Fatta eccezione per il terzo posto in Canada (il suo primo podio in Formula 1) il giovane pilota della Mercedes ha inanellato una serie di risultati molto negativi negli ultimi tre mesi. Sul circuito dell’Hungaroring è riuscito a tornare a punti, concludendo la sua gara al decimo posto dopo essere partito dalla posizione numero 15 in griglia.

Un risultato che però non può certo fare felice Kimi, che dopo una prima parte di stagione davvero molto confortante non sembra più riuscire a trovare il feeling giusto con la W16. Un momento durissimo per il ‘rookie’, che a Spa ha fatto fatica anche a trattenere le lacrime mentre parlava ai microfoni di queste sue difficoltà in pista.

“Con la sospensione nuova ho fatto molta fatica a livello di sensazioni e anche a livello mentale perché ho iniziato anche a dubitare di me stesso”, ha detto Antonelli dopo il GP d’Ungheria. Il 18enne vede però la luce in fondo al tunnel: “Sono molto contento del ritorno del feeling con la sospensione vecchia: diciamo che lo considero un nuovo punto di partenza e un nuovo inizio dopo la pausa estiva”.

Kimi Antonelli è in crisi: cosa può succedere in Mercedes

Tutto il team Mercedes si augura che nei dieci appuntamenti che mancano prima della fine del Mondiale il pilota italiano possa ritrovare la giusta verve e magari centrare qualche risultato importante. Al momento la sua posizione nella scuderia di Brackley non è in discussione, ma chiaramente servirà un rendimento migliore nelle prossime gare per non far cambiare idea a Toto Wolff.

Non bisogna infatti dimenticare che il 2026 sarà un anno di svolta per la Formula 1: l’introduzione del nuovo regolamento cambia le carte in tavola. Antonelli deve dimostrare di meritare il volante della Mercedes: in caso contrario il team potrebbe anche fare altre scelte.

Non è un segreto che il pallino di Toto Wolff sia sempre e comunque Max Verstappen: di recente il pilota olandese ha confermato che rimarrà in Red Bull anche nel 2026 ma il Team Principal della Mercedes non sembra così intenzionato a mollare la presa. Molto dipenderà proprio dai prossimi risultati di Antonelli: il giovane pilota bolognese deve dare segnali di ripresa per sgombrare il campo dalle voci di una sua sostituzione.