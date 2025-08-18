SI HD

ESCLUSIVA SI Napoli, proposto Hojlund: i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA in casa partenopea è in corso un giro di consultazioni per cercare un attaccante. Alla squadra di Antonio Conte è stato proposto anche Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. Per l’ex atalantino è in corso già una trattativa con il Milan, che potrebbe accelerare nei prossimi giorni.

Hojlund nel mirino del Milan

Del centravanti danese ha parlato ieri sera Igli Tare, DS del Milan, a Mediaset: “Hojlund è un’opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo”.

