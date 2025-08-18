LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Jackson resta un’opzione per l’attacco del Milan. Gutierrez-Napoli: visite mediche

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo lunedì 18 agosto.
Tutti gli aggiornamenti di calciomercato
9:20 Longari: “I sondaggi per Jackson del Milan di inizio luglio, restano attivi come possibilità di fine mercato per l’attacco dei rossoneri”.
#Gutuerrez, giorno di visite con il #Napoli e tempistica rispettata pic.twitter.com/TtowASMdER
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 18, 2025
9:15 Miguel Gutierrez a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli