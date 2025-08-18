Valentino Rossi salva Bagnaia: la MotoGP senza parole

Pecco Bagnaia vive un momento complicato: la pressione di Marquez e i problemi con la nuova Ducati, spunta il retroscena con Valentino Rossi.

Dopo stagioni da protagonista assoluto, con titoli iridati e duelli mozzafiato fino all’ultima curva, Pecco Bagnaia si trova oggi in una situazione che, senza ombra di dubbio, sta mettendo a dura prova il suo equilibrio sportivo e mentale.

Infatti, la convivenza con un compagno di squadra ingombrante come Marc Marquez è già di per sé una sfida, ma a complicare ulteriormente le cose c’è un feeling con la nuova moto che sembra non voler arrivare.

Pecco Bagnaia salvato da Valentino Rossi

Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e c’è persino chi, sui social e tra gli addetti ai lavori, è arrivato a mettere in discussione il talento del campione di Chivasso. Il rendimento altalenante e le prestazioni non all’altezza delle aspettative hanno creato un clima pesante, anche perché il paddock della MotoGP non perdona. E mentre Bagnaia lavora per ritrovare la fiducia e la velocità dei giorni migliori, è arrivata una notizia che ha sorpreso e ammutolito molti tifosi: un retroscena che riguarda i suoi primi anni di carriera e il ruolo fondamentale di Valentino Rossi.

A svelare tutto è stato Pietro Bagnaia, padre di Pecco, intervenuto nel podcast PecinoGP. Il racconto parte dal 2013, quando il giovane Pecco correva in Moto3 con il Team Italia, un’esperienza tutt’altro che idilliaca: “Nel Team Italia non insegnavano nulla ed erano sempre arrabbiati” ha rivelato il padre. Un contesto che, col tempo, rischiava di spegnere la passione di un ragazzo che viveva per le corse.

Ed è qui che entra in scena Valentino Rossi. Secondo Pietro, il Dottore ha avuto un ruolo determinante nel salvare la carriera del figlio. Fu Uccio, braccio destro di Vale, a proporre l’ingresso di Pecco nel progetto VR46, ancora agli albori. “Pecco fu felicissimo di farne parte. Da depresso tornò ad essere molto felice del motociclismo. La VR46 lo ha sicuramente salvato in quella fase ed iniziò il percorso del team SKY” ha spiegato il padre.

Quel passaggio segnò un punto di svolta. Nella nuova struttura, Bagnaia ritrovò stimoli e serenità, costruendo legami forti come quello con Jorge Martin, con cui ai tempi dell’Aspar Team nacque una grande intesa, dentro e fuori dalla pista: mangiavano insieme, si allenavano e diventavano sempre più competitivi.

Oggi, mentre il presente gli impone nuove sfide, questa storia ricorda a tutti quanto sia stato importante l’aiuto di Rossi nel momento giusto. Senza quell’intervento, forse, non avremmo visto il Bagnaia che negli ultimi anni ha fatto sognare i tifosi Ducati. Ora il campione sa che deve trovare un modo per uscire dal momento difficile e, come allora, serviranno fiducia, pazienza e il sostegno di chi crede ancora in lui. Perché, nel motociclismo come nella vita, i campioni veri si vedono soprattutto nelle tempeste.