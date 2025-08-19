Atalanta, questa mattina la visita del CT Gattuso

Prosegue il giro delle squadre della delegazione azzurra guidata dal neo CT Gattuso.

Nella mattinata di oggi, martedì 19 agosto, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, ha fatto visita al Centro Bortolotti. Con lui erano presenti il capo delegazione Gianluigi Buffon, gli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, oltre al preparatore dei portieri Roberto Perrone.

La delegazione azzurra è stata accolta dall’Amministratore Delegato Luca Percassi, dal Direttore Generale Area Istituzionale Umberto Marino, dal Direttore Generale Area Corporate Andrea Fabris e dal Direttore Sportivo Tony D’Amico.

Durante l’incontro, Gattuso e il suo staff hanno avuto modo di confrontarsi con mister Jurić e il gruppo dei suoi collaboratori. Successivamente hanno salutato la squadra prima di assistere all’allenamento previsto in programma.