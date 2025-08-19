Intrecci d’attacco: il Napoli prova il sorpasso per Hojlund, ma il Milan ha un jolly. Juve, lo sprint per Zhegrova

L’estate di mercato del Napoli è stata di fatto squassata dal problema muscolare occorso a Romelu Lukaku. Un guaio di entità rilevante, che finirà per privare Antonio Conte del suo totem offensivo per la prima parte della stagione, con il rischio di doverne fare a meno per tutta la porzione di anno corrente. Un rischio non accettabile per una squadra costruita per confermarsi ai vertici del calcio italiano dopo lo Scudetto vinto a maggio, e con la prospettiva di fare sentire la propria voce anche in Europa, ed allora il Direttore Sportivo Giovanni Manna è partito con un giro d’orizzonte che coinvolge profili offensivi che potrebbero fare al caso di Antonio Conte. Tra questi spicca il nome di Rasmus Hojlund. Il danese del Manchester United è molto alto nella lista di gradimento del club partenopeo, che dovrà però cercare di velocizzare le operazioni per battere sul tempo il Milan che già ha intavolato da settimane una trattativa con i Red Devils. Nel frattempo, Conte si prepara ad accogliere Gutierrez come settimo rinforzo della campagna acquisti de luxe promossa dalla società, alla quale seguirà però un altro colpo forzato: l’attaccante. L’obiettivo è quello di tramutare una stringente necessità, in una grande virtù.



Non sta a guardare la Juventus, che nonostante l’immobilismo apparente delle ultime settimane sta tessendo contatti articolati per cercare di concretizzare un sorpasso nei confronti dell’Olympique Marsiglia per il funambolico Edon Zhegrova. Il Kosovaro è apprezzato per la sua smisurata qualità tecnica, per il costo non proibitivo retaggio di un contratto con il Lille che scadrebbe nel prossimo mese di giugno, e per la connessione con Jonathan David che Comolli vorrebbe trasportare a Torino e mettere a disposizione di Igor Tudor. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato di una prospettiva in potenza, sulla quale però i bianconeri stanno lavorando in maniera sempre più concreta. La condizione perché si realizzi è però legata alle uscite: il Nottingham Forest per Douglas Luiz e soprattutto l’Atletico Madrid per Nico Gonzalez potrebbero essere in questo senso decisivi… De Zerbi permettendo.



L’irruzione forzata del Napoli nel mercato degli attaccanti complica, seppur marginalmente, anche i piani del Milan. Da tempo i rossoneri avevano affidato ad un’agenzia di intermediazione la trattativa con il Manchester United per Rasmus Hojlund. Il danese è però diventato dopo l’infortunio di Lukaku, anche il primo obiettivo per l’attacco dei partenopei. Una concorrenza non da sottovalutare per il club meneghino, che dovrà decidere a stretto giro di posta se provare ad accelerare o se rivolgere le proprie attenzioni altrove. È da considerare sempre bollente, soprattutto nella seconda metà di agosto inoltrata, la prospettiva legata a Dusan Vlahovic. Il serbo è da sempre l’attaccante preferito di Allegri, e l’impellenza della fine della sessione di mercato unita alla scadenza del contratto con la Juve fissata per il prossimo mese di giugno, potrebbero regalare ad Igli Tare delle condizioni economiche così favorevoli da essere percorse con forza. Sullo sfondo le altre candidature vagliate, tra le quali esiste Nicolas Jackson che il Milan aveva valutato a inizio luglio registrando una frenata dovuta ai costi. Anche in questo caso la fine di agosto potrebbe portare a possibilità che sino ad ora non si erano ancora manifestate.