Milan, Leão: trauma elongativo. Salta la Cremonese

Il Milan per la prima giornata di campionato, contro la Cremonese, dovrà fare a meno del suo numero 10, Rafael Leão. Il portoghese, uscito per un problema fisico durante la partita di Coppa Italia domenica sera contro il Bari dopo il gol del vantaggio, si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato un problemino al polpaccio della gamba destra.

Il giocatore aveva avvertito un indurimento. Massimiliano Allegri e il suo staff però possono tirare un sospiro di sollievo. Per il lusitano ex Lille, gli esami hanno evidenziato solamente un trauma elongativo al polpaccio della gamba destra. Motivo per cui salterà la prima giornata di campionato contro la Cremonese. Mentre, per la 2^ giornata, contro il Lecce, la situazione fisica di Leão verrà valutata giorno per giorno.