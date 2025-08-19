Rossi-Marquez, vendetta nel 2026: gliela farà pagare cara

Tra Valentino Rossi e Marc Marquez si è ormai instaurato un rapporto di astio degno di un’epopea cinematografica. Il pilota di Tavullia è destinato a servire una vendetta molto fredda per il 2026.

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è destinata a restare una delle più accese nella storia recente del MotoGP. Nata come un rapporto di amicizia e ammirazione – Marquez era un fan dichiarato del Pilota di Tavullia – si è trasformata in uno scontro acceso tra due generazioni e filosofie di guida: la tecnicità di Rossi contro l’istantaneità e aggressività dello spagnolo. Il punto di svolta, e simbolo indelebile di questa faida, fu il GP della Malesia del 2015, a Sepang.

All’epilogo di una stagione già tesa, i due si ritrovarono protagonisti di un duello furioso per il terzo posto. In un prolungato scambio di posizioni, Rossi avrebbe ritardato la traiettoria, spingendo Marquez verso l’esterno, provocando un contatto che fece cadere lo spagnolo. Rossi continuò la gara, chiudendo terzo, mentre Marquez fu costretto al ritiro dopo essere rientrato ai box. La direzione gara stabilì che Rossi avesse agito deliberatamente, assegnandogli tre punti di penalità e obbligandolo a partire dall’ultima fila all’ultimo GP di Valencia.

L’episodio segnò una frattura profonda. Rossi aveva accusato Marquez di aver compromesso la sua corsa al titolo per aiutare Jorge Lorenzo, mentre lo spagnolo parlava di una manovra pericolosa e antisportiva. Da quell’istante, il rispetto reciproco si trasformò in una rivalità gelida, mai davvero risolta: Rossi ha continuato a definirlo “il pilota più sporco nella storia del motociclismo”. E sebbene i momenti migliori fra i due siano rimasti nel passato, la tensione di Sepang rappresenta il detonatore di una rivalità che ancora divide tifosi e appassionati.

Bezzecchi: il figlio prediletto della VR46 è pronto a sfidare Marquez

In questa atmosfera di sfide personali e sport, emerge una figura nuova e in forte ascesa: Marco Bezzecchi, giovane talento della VR46 Academy di Valentino Rossi. Pilotando una Aprilia RS-GP, Bezzecchi ha saputo rispondere alle difficoltà iniziali della stagione 2025 con prestazioni sempre più convincenti, dimostrando carattere e determinazione. La svolta è arrivata con la vittoria in Gran Bretagna, ottenuta partendo dalla quarta fila: un risultato che ha gelato gli storici e dimostrato la crescita del pilota italiano. Poi altri due podi ad Assen e Brno, segno che l’intesa tra lui e la moto sta maturando. Ora occupa la quarta posizione nella classifica generale, dietro solo a piloti Ducati.

Il momento culminante è arrivato in Austria, quando ha sfidato Márquez in ogni curva, dimostrando di non avere alcuna paura del campione spagnolo. A tal punto che alcuni, tra addetti ai lavori e tifosi, hanno iniziato a sussurrare che Marquez dovrebbe aver paura di Bezzecchi. La pista potrebbe essere tracciata: se Aprilia continuerà a offrire una moto competitiva e Bezzecchi manterrà questa progressione inarrestabile, potremmo assistere a un “riconoscimento sportivo” di Rossi nei confronti del suo ex rivale, ancorato alle ambizioni di un suo pupillo. Una vendetta, forse mai pronunciata, ma chiaramente evidente nei fatti: la leadership della VR46 Academy potrebbe crescere attraverso il dominio di un allievo che, per talento e tenacia, rischia di mettere in crisi lo strapotere di Marquez.