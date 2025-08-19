Sport sotto choc, saltano le Olimpiadi: inchiodati dal video

Mentre gran parte dei tifosi si concentrano sul vicino avvio dei campionati di calcio, in questa nuova stagione lo sport non smette di stupire. Un recente video ha sconvolto tutti….

Le Olimpiadi rappresentano da millenni il punto di incontro tra sport, competizione e spettacolo. Nacquero nell’antica Grecia come celebrazione religiosa in onore di Zeus, dove uomini provenienti da diverse polis si sfidavano in gare di corsa, lotta, pentathlon e lancio del disco. Un appuntamento capace di unire popoli spesso divisi, trasformando lo stadio in una sorta di arena sacra dove il corpo e la mente venivano messi alla prova in un equilibrio perfetto. Con la rinascita dei Giochi moderni, voluta da Pierre de Coubertin a fine Ottocento, lo spirito olimpico ha ritrovato nuova linfa. Dal 1896 in poi le Olimpiadi sono diventate un evento planetario, capace di raccontare epoche diverse e rifletterne i valori. Ogni edizione ha regalato storie memorabili: da Jesse Owens che a Berlino 1936 sconfisse i dogmi razziali del nazismo, a Nadia Comaneci che a Montréal 1976 incantò il mondo con il suo 10 perfetto, fino a Usain Bolt che con i suoi fulmini umani ha riscritto i confini della velocità.

Le Olimpiadi sono state anche palcoscenico politico, culturale e sociale. Dai boicottaggi durante la Guerra Fredda alle cerimonie spettacolari degli ultimi decenni, lo sport olimpico ha saputo unire emozioni e simboli, rappresentando ogni volta un capitolo della storia umana. Per gli atleti significano dedizione e sacrificio, per gli spettatori un’occasione unica di emozione collettiva, dove un’intera nazione può gioire o piangere insieme. Eppure, a fianco delle imprese atletiche, anche la tecnologia è diventata protagonista. Dalle attrezzature sempre più sofisticate al cronometraggio elettronico, dalle tute aerodinamiche alle riprese in realtà aumentata, l’innovazione ha cambiato radicalmente il volto dei Giochi. Le Olimpiadi sono sempre state la riprova delle imprese umane, singole e di squadra, ma oggi anche qui la tecnologia sembra pronta a prendersi il palcoscenico, in perfetto stile da film hollywoodiano.

A Pechino l’esordio delle Olimpiadi…dei robot

Questa intuizione trova la sua massima espressione in Cina, dove Pechino ha trasformato due impianti simbolo delle Olimpiadi invernali 2022 – il Nido d’Uccello e l’Oval nazionale di pattinaggio – in un’arena per i primi World Humanoid Robot Games. Un evento che ha attirato 280 squadre da 16 Paesi, con centinaia di robot umanoidi impegnati non solo in discipline classiche come calcio, atletica, boxe e tennis da tavolo, ma anche in prove futuristiche come la gestione di carichi industriali o lo smistamento di medicinali. Le scene non sono mancate di spettacolo e ironia: robot che crollano a metà corsa, calciatori meccanici che si scontrano come birilli, pugili che necessitano di un riavvio a metà match. Ma anche momenti emozionanti, con alcune macchine capaci di rialzarsi autonomamente e concludere la gara tra gli applausi del pubblico. I biglietti, venduti tra 128 e 580 yuan (18-80 euro), hanno richiamato appassionati di tecnologia e famiglie curiose, trasformando l’evento in una sorta di “Olimpiade del futuro”.

Dietro le quinte, università e aziende come Unitree e Fourier hanno presentato i loro prototipi, mentre team da Stati Uniti, Germania, Giappone e Brasile hanno alzato il livello della competizione internazionale. Gli organizzatori sottolineano che i dati raccolti saranno fondamentali per migliorare equilibrio, visione artificiale e capacità decisionali dei robot, con applicazioni nella logistica, nella manifattura e persino nelle case. La Cina punta così a rafforzare la propria leadership nella cosiddetta embodied AI, con un piano da 1 trilione di yuan per sostenere le startup innovative. Le regole severe – competizioni in autonomia o con assistenza remota, senza possibilità di sostituzione – hanno messo alla prova batterie e sistemi di raffreddamento, trasformando ogni sfida in un vero banco di prova. Chi non ha potuto assistere dal vivo ha seguito lo spettacolo in streaming, grazie alla copertura internazionale dell’Associated Press. Il risultato? Un evento a metà tra sport e laboratorio, che segna il debutto delle Olimpiadi dei robot e apre una nuova frontiera in cui l’uomo e la macchina, ancora una volta, si ritrovano a condividere il palcoscenico del futuro.