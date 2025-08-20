Bagnaia sta vivendo l’inferno: è peggio di ciò che sembra

Pessima prova ancora una volta per Pecco Bagnaia, la stagione è un inferno. E i colleghi hanno varie ipotesi sul motivo.

La stagione di Ducati non potrebbe andare davvero meglio di così, con tutti i piloti del team Lenovo sui primi tre gradini del podio inframezzati da Alex Marquez che corre comunque in un team satellite. Uno strapotere italiano che secondo alcuni potrebbe perfino portare a dei cambi di regolamento per bilanciare la situazione: per ora tuttavia, battere Ducati pare impossibile.

Chi non è per niente soddisfatto di questa stagione al top però è Francesco “Pecco” Bagnaia. Il pilota italiano non riesce proprio a scollarsi da quel terzo posto tanto odiato e soprattutto, non riesce a battere il compagno di squadra Marc Marquez nemmeno sui circuiti che tradizionalmente ha dominato, almeno negli ultimi anni, pure quando non ha vinto il titolo.

La gara in Austria al Red Bull Ring è stata particolarmente impietosa. Il pilota italiano, dato per favorito, ha chiuso all’ottavo posto superato perfino da varie KTM ed Honda, annullando il vantaggio della moto più veloce della griglia. Le sue prestazioni stanno iniziando a preoccupare mentre Marc Marquez ha infranto la maledizione austriaca vincendo per la prima volta in questo circuito!

Bagnaia, stagione infernale

Chi invece ha brillato a sorpresa è un altro pilota spagnolo di Ducati, Fermin Aldeguer secondo all’arrivo proprio dietro Marc. Il pilota spagnolo è sicuramente soddisfatto di un’ottima gara che apre, secondo alcuni, perfino ad un suo possibile ingresso in Lenovo al posto di Bagnaia. Ma cosa ha detto l’iberico a proposito della prestazione sottotono di Pecco?

Intervistato da AF, testata spagnola, Aldeguer ha detto che non sarebbe per nulla facile essere compagno di squadra di Marc e che non biasima Bagnaia: “Io nel box rosso con Marc Marquez? Spero che si ritirerà prima, sarebbe molto bello essere il compagno di box di Marc Marquez, ma credo anche che dividere il box con lui sia un inferno”, il che spiegherebbe le pessime prove di Pecco, sovrastato da un’ingombrante compagno di team.

A proposito del collega, il pilota di Gresini ha detto: “Credo che Pecco abbia problemi che vanno oltre Marc. Quali? Non lo so. C’è qualcos’altro, un qualcosa che va oltre a Marc o alla Ducati. Deve cambiare il suo modo di lavorare o analizzarlo meglio”. Tutti stiamo pensando la stessa cosa. E nessuno di noi ha una vera risposta, a quello che sta vivendo il pilota.