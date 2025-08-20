LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale Krstovic all’Atalanta. Boniface, il Milan vuole affondare il colpo. Fiorentina, Pioli aspetta Piccoli. Napoli, Hojlund la prima scelta

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo mercoledì 20 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

20.40 Esclusiva di Alfredo Pedullà: “Il Torino è tornato su Asllani che ha chiesto due milioni di ingaggio al Bologna. Nicolussi Caviglia resta tra Torino e Bologna. E procedono i dialoghi tra i granata e Oristanio”.

20.30 Nikola Krstovic è un nuovo calciatore dell’Atalanta: la Dea lo ha ufficializzato tramite un comunicato apparso sul proprio sito.

19.12 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, Rasmus Hojlund resta per distacco la prima scelta del Napoli per l’attacco.

18:45 Pedullà: “Alessandro Vinciguerra in uscita da Cagliari, tre club in lizza ma il Pescara accelera”.

17.50 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Roberto Piccoli è sempre più vicino a diventare un nuovo attaccante della Fiorentina. Per la punta del Cagliari si lavora su una base di 25 milioni più 3-4 di bonus.

17.28 Esclusiva, come riportato dal nostro Alfredo Pedullà, Josip Brekalo lascerà la Fiorentina per approdare a titolo definitivo al Real Oviedo.

17.05 Il Milan ha deciso di affondare per Victor Boniface, attaccante in uscita dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto per un’operazione di circa 30-32 milioni. La famosa prima scelta di Tare, come raccontato da Gianluigi Longari lo scorso 10 luglio. A quei tempi la valutazione era più alta, il direttore sportivo del Milan ha continuato a lavorare per abbassarla e ora aspetta il semaforo verde. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16.10 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la trattativa tra il Napoli e il Lipsia per riportare Elmas in azzurro sarebbe entrata nel vivo.

15.55 Esclusiva, Pedullà: “Il Napoli deve decidere se investire su Hojlund(come rivelato dal nostro Gianluigi Longari), il ManchesterUnited e il diretto interessato chiedono formula con obbligo. Oggi contatti approfonditi con Pinamonti che può arrivare anche in prestito con diritto di riscatto”.

15.25 Pedullà: “Esclusiva: Fiorentina, primi contatti con il Cagliari per Roberto Piccoli, valutazione 25 milioni. Il CSKA offre 11 milioni per Beltran che deve accettare”.



13:40 Pedullà: “Douglas Luiz-Nottingham: siamo vicini allo scambio dei documenti, confermando quanto anticipato negli ultimi giorni. La Juventus ha rinunciato a 3-4 milioni (chiedeva 30 più 5-6 di bonus) per avere certezza formula, obbligo di riscatto. Si sta lavorando davvero sulle ultime cose”.

12.50 Longari: “Previsto un contatto diretto a Londra tra gli intermediari che curano la trattativa per il Milan ed il papà di Rasmus Højlund per strappare il sì dell’attaccante. Il Napoli resta sempre una forte concorrente dopo l’irruzione a sorpresa di questa settimana”.

12:00 Nikola Krstovic è pronto a iniziare la sua avventura con l’Atalanta: l’attaccante infatti è arrivato a Linate.

10:55 Pedullà: “Krstovic in arrivo per le visite. L’interesse dell’Atalanta per Musah è reale, ma fin qui esiste il veto di Allegri, vedremo se sarà come quello per Thiaw”.

10:50 Visite mediche per Zortea con il Bologna.

10:40 L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31.

10:30 Pedullà: “Martin Payero lascia l’Udinese dopo due anni, è fatta per il trasferimento alla Cremonese. Gli accordi prevedono il prestito oneroso di un milione, l’obbligo in caso di salvezza per 6 milioni più il 15 per cento sulla futura rivendita. Payero è stato al centro di lunghe trattative con un paio di club brasiliani, ma senza arrivare a un’intesa. Il centrocampista classe 1998 firmerà un contratto pluriennale da 1,4 milioni più bonus a salire e nelle prossime ore (probabilmente domani) è atteso a Cremona per le visite con il suo nuovo club”.

10:00 Fabio Miretti resterà alla Juventus! Le parole del suo agente Branchini al Corriere dello Sport: “Miretti ha scelto di rimanere alla Juventus. Fabio è arrivato alla Juve all’età di nove anni ed è legatissimo all’ambiente. Per lui potrebbe ripetersi un percorso come quelli di Claudio Marchisio e Paolo De Ceglie che, dopo i prestiti a Empoli e Siena, sono rientrati alla base molto più maturi e pronti, al di là delle qualità dei singoli atleti, facendo molto bene”.

IERI

15:00 Esclusiva SI – Criscitiello: “Bologna, fatta per Zortea dal Cagliari”

14:30 Bailey è arrivato a Roma. IL VIDEO.

12:25 Pedullà: “Nuovo giro di dialoghi per Oristanio al Torino. Il Verona resta sullo sfondo”

12:00 Ufficiale, l’Hellas Verona ha già trovato il sostituto di Tchatchoua. I gialloblù ufficializzano Rafik Belghali dal Mechelen in Belgio