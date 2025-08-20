Malore Sinner, spunta il vero colpevole: accusa pesantissima

Jannik Sinner si è ritirato nel primo set della finale di Cincinnati per un malore: ora spunta cosa è successo davvero.

Jannik Sinner non è riuscito a bissare il successo dello scorso anno a Cincinnati. Il numero 1 al mondo si è fermato in finale, costretto al ritiro già nel primo set della sfida contro Carlos Alcaraz. I tantissimi tifosi del 24enne di San Candido hanno capito subito che qualcosa non andava: Jannik è apparso in difficoltà fin dalle prime battute.

Il campione italiano è apparso totalmente in balia dell’avversario e incapace di rispondere: dopo aver perso il quinto game su cinque Sinner ha detto al suo staff che non era in grado di proseguire il match. Il vincitore di Wimbledon 2025 ha avuto un problema fisico che gli ha impedito di essere in campo nelle migliori condizioni: Sinner ha provato comunque a giocare ma già nel primo set era chiaro che il suo stato di salute non gli avrebbe permesso di competere.

“Ci ho provato, mi dispiace aver deluso tutti, soprattutto quelle persone che oggi, di lunedì, dovevano lavorare o fare qualcos’altro e invece sono venute a seguire la partita“, ha detto Jannik, spiegando che il problema è cominciato già nella giornata di domenica. “Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato“, le sue parole dopo il ritiro. Il grande caldo e l’umidità – il match è cominciato alle ore 15 – hanno fatto il resto.

Malore Sinner, tutta la verità: ecco di chi è la colpa

Proprio su quest’ultimo aspetto sono in tanti a dibattere sui social, soffermandosi in particolare su come oggi i tennisti e le tenniste giochino davvero troppe partite e spesso in condizioni proibitive. La pensa così anche Paolo Bertolucci, ex tennista italiano oggi commentatore televisivo per Sky Sport.

In un post pubblicato su X, l’ex numero 12 del ranking ha sottolineato che anche i giocatori “hanno le loro colpe“. Per Bertolucci, infatti, i tennisti e le tenniste “accettano i tornei di 10 giorni in cambio di più soldi“: nel caso di Sinner il campione italiano gioca la finale alle 15 “per raggiungere in serata New York e giocare il ricchissimo misto“.

Una situazione che per Bertolucci richiede “un tavolo con tutte le componenti in ballo“. L’ex tennista azzurro, rispondendo al commento di un follower, ha poi precisato che il suo non è un attacco specifico a Sinner, bensì “ai giocatori, organizzatori, ATP, WTA. Sinner è uno dei 1000 giocatori del circuito. Nessuna critica a un singolo giocatore. Se voglio farlo faccio nome e cognome“.