Alcaraz, caduta clamorosa: il video lo ha immortalato così

Sta facendo il giro del web il video con protagonista Carlos Alcaraz: la caduta di stile ha scatenato i tifosi.

Carlos Alcaraz ha conquistato il Masters 1000 di Cincinnati e ha così ridotto sensibilmente il suo divario da Jannik Sinner nella classifica ATP. L’obiettivo del 22enne di Murcia è ora quello di vincere anche gli US Open: un eventuale trionfo a Flushing Meadows gli permetterebbe di tornare numero 1 del mondo a prescindere dal risultato del rivale italiano.

Il trionfo di Cincinnati è arrivato in maniera inattesa, ovvero con il ritiro di Jannik Sinner dopo soli 20 minuti di gioco. Il vincitore di Wimbledon 2025 è parso in grossa difficoltà fin dai primi scambi: Carlos si è portato fin troppo facilmente sul 5-0, trovandosi di fronte un Sinner totalmente incapace di reagire. Sul finire del quinto game Jannik ha poi deciso di ritirarsi, spiegando poi di non stare bene già dal giorno precedente.

Alcaraz è andato subito a sincerarsi delle condizioni di Sinner, a dimostrazione di come tra i due ci sia una stima reciproca davvero profonda. Il numero 2 al mondo ha poi scritto sulla telecamera “Sorry Jannik“, un gesto che i tanti tifosi di Sinner hanno apprezzato molto. Tuttavia in queste ore sta circolando sui social un video che sta facendo molto discutere.

Imbarazzo Alcaraz, tifosi senza parole: lo ha fatto davvero

Nel filmato, infatti, si può vedere Carlos Alcaraz sfilare con il suo team per le strade di Cincinnati dopo la vittoria nel Masters 1000. Una sorta di ‘carosello’ che stona non poco con il profilo basso che lo spagnolo ha scelto di tenere in campo dopo il ritiro del suo grande rivale. La ‘parata’ del murciano non è affatto piaciuta a tanti tifosi italiani, che pure avevano apprezzato l’affetto mostrato da Carlos nei confronti di Jannik e le belle parole pronunciate dopo la finale.

Sotto il post pubblicato dal giornalista spagnolo German Abril sono comparsi diversi commenti, specialmente da parte dei fan di Sinner. “Avevo apprezzato il suo comportamento ieri, ma mi sono sbagliata – scrive un’utente – Un ragazzino, come sempre! Non c’è paragone e non parlo di tennis ma di umiltà e sportività. Zero rispetto!!“.

Espera, espera, que hay gente indignada por un vídeo de siete segundos en el que se ve a Alcaraz celebrando un TÍTULO de Masters 1000 junto a su equipo con el que ha pasado dos semanas en Cincinnati. Es tremendo. https://t.co/7aRQzw4AWk — Germán R. Abril (@gerebit0) August 19, 2025

Vergognoso esultare per una vittoria quando il tuo rivale si è ritirato — Cristiana (@Cristia93103770) August 19, 2025

È un tamarro, cosa pretendiamo? — Nickboss72🦊⚪️⚫️ (@giromino72) August 19, 2025

Non mancano ovviamente i commenti a difesa di Carlos Alcaraz. Lo stesso Abril ha aggiunto una didascalia ironica al video dei festeggiamenti: “Aspetta, aspetta, c’è gente indignata per un video di sette secondi di Alcaraz che festeggia il titolo Masters 1000 con la sua squadra, con cui ha trascorso due settimane a Cincinnati. È scandaloso“.