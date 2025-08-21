Favola Cobolli, l’annuncio ufficiale fa impazzire i tifosi

L’annuncio ufficiale è appena arrivato: una soddisfazione enorme per Flavio Cobolli, i tifosi sono al settimo cielo.

Flavio Cobolli sperava di certo di fare un cammino migliore nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista di Subiaco ha dovuto abbandonare subito il torneo dopo l’inatteso ko subito al primo turno contro il francese Terence Atmane. Tuttavia da quel momento in poi il transalpino è stato in grado di eliminare tennisti del calibro di Joao Fonseca, Taylor Fritz e Holger Rune, ‘addolcendo’ la sconfitta patita da Cobolli.

Ora il 23enne è però chiamato al riscatto: tutti i tifosi si augurano di vederlo già competitivo agli US Open, dove l’italiano spera di migliorare il risultato dello scorso anno. Nel 2024, infatti, Cobolli si fermò al terzo turno, perdendo in tre set il match contro Daniil Medvedev: ora il classe 2002 ha tutte le carte in regola per andare più avanti, come ha già avuto modo di dimostrare nello scorso torneo di Wimbledon.

Proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che può dare ancora più carica a Cobolli per affrontare al meglio i prossimi impegni. L’atleta romano prenderà parte alla Laver Cup 2025: Cobolli sarà nella squadra europea assieme a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud e Jakub Mensik.

Cobolli, che favola: ora è ufficiale, i fan sono in estasi

Un riconoscimento di grande prestigio per il tennista azzurro, che l’anno scorso a Berlino venne convocato come riserva e che ora invece può giocarsi le sue chances da titolare. Il Team World sarà invece composto da Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Francisco Cerundolo e Joao Fonseca.

La Laver Cup è un torneo molto noto agli appassionati di tennis: in questa competizione a squadre, infatti, si sfidano un team composto da giocatori europei e un altro dove invece sono schierati i giocatori provenienti dal resto del mondo. L’edizione 2025 si terrà sul campo in cemento indoor del Chase Center di San Francisco, negli Stati Uniti, dal 19 al 21 settembre.

“La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport – ha detto l’attuale numero 26 del ranking ATP – ed è stato incredibile partecipare lo scorso anno e il mio obiettivo era giocare anche quest’anno. Essere stato convocato in squadra e competere per il Team Europe sarà davvero speciale, non vedo l’ora”. Cobolli può quindi coronare un 2025 da sogno, caratterizzato dai quarti raggiunti a Wimbledon e dai successi nei tornei ATP di Amburgo e Bucarest.