Hamilton disperato, l’annuncio: “Potrebbe chiedere aiuto”

Qual è la soluzione ai crucci di Lewis Hamilton per quest’anno? No, sperare in un 2026 migliore non è sufficiente.

Ormai, parlare della stagione di Lewis Hamilton in Ferrari, la sua prima con il team dalla tuta rossa, come di un fallimento colossale è diventato un triste mantra, una situazione scomoda per un pluricampione e molto umiliante anche per la squadra italiana che sperava di aver trovato l’uomo giusto per portare a casa un titolo o quanto meno, lottare per esso.

Problemi di adattamento, un’auto non molto performante, perfino il fatto che a Lewis non importi poi tanto di performare visto lo stipendio a sette zeri percepito quest’anno da Ferrari secondo Bernie Ecclestone che da il pilota per finito sono solo alcuni dei punti su cui i cronisti sportivi riflettono fin dalle prime gare del 2025, eppure, Lewis non si arrende e prova ancora a fare la sua parte.

In effetti, tutto questo non vi ricorda qualcun’altro? C’è già stato un pilota plurititolato che ha corso in Formula Uno con Ferrari neanche troppo tempo fa e che sembra aver incontrato le stesse difficoltà del campione inglese. Un uomo che ha lasciato un ottimo ricordo in Red Bull ma un po’ meno in Ferrari dopo tutto. Avete già capito a chi ci stiamo riferendo…

Tante vittorie, poca concretezza. Lewis come Vettel

Vincitore di quattro titoli mondiali in Red Bull, Sebastian Vettel ha corso anche con Ferrari prima del suo definitivo ritiro. Il campione ha fatto del suo meglio con la Rossa e, a differenza di Lewis finora, ha anche portato a casa delle vittorie. Il suo bottino tra il 2015 ed il 2020 conta infatti 14 vittorie, 12 pole position e ben 55 podi. Bene ma non benissimo: Vettel puntava al titolo, cosa che non vinse mai, e nel 2018 e 2019 ebbe due annate nere.

I paragoni con il pilota tedesco quindi si sprecano, al punto che lo stesso Lewis ha detto di non voler fare la fine del pilota ex Red Bull che forse, potrebbe dargli una mano. Forte della sua esperienza in Ferrari, Sebastian potrebbe essere l’aiuto che serve ad Hamilton per ingranare con la stagione, almeno secondo l’ex meccanico di Ferrari Francesco Cigarini che ben conosce le dinamiche dei paddock.

Secondo il meccanico i problemi con Vettel inizialmente vennero dal fatto che il pilota aveva provato a mettere in campo la monoposto con lo stesso assetto scelto da Leclerc. Decisione poi bocciata in pieno dopo prestazioni poco competitive: “Non mi sorprenderebbe se Hamilton chiamasse Vettel per cercare di tirarsi fuori da questa situazione”, l’analisi del meccanico. Perché no? Tra pluricampioni, sicuramente, ci si intende.