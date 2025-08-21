Longari: “Boniface-Milan: obiettivo raggiunto”

Igli Tare ha portato a casa il primo obiettivo del Milan per l’attacco: Victor Boniface vestirà la maglia rossonera. Nella giornata odierna i rossoneri hanno definito anche gli ultimi dettagli con l’attaccante nigeriano, legato al Bayer Leverkusen fino al 2028. L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per un pacchetto totale di 30 milioni. Adesso non resta che l’arrivo in Italia per le visite mediche e, successivamente, la firma sul contratto.

L’approdo di Boniface rappresenta la svolta in un mercato rossonero che, fino a poche settimane fa, vedeva circolare soprattutto i nomi di Hojlund e Vlahovic per il reparto offensivo. In realtà, l’attaccante classe 2000 era da tempo nel mirino della dirigenza milanista, convinta delle sue potenzialità dopo la stagione chiusa con 11 reti in 27 presenze tra tutte le competizioni.

Fisicità, tecnica e una spiccata capacità di dialogare con i compagni: Boniface arriva a Milano con le carte in regola per imporsi in Serie A e diventare un punto di riferimento nell’attacco rossonero.