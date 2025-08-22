Crisi Bagnaia, social impazziti: c’entra Marc Marquez

Pecco Bagnaia appare sempre più in difficoltà: l’ultimo post sui social ha scatenato la polemica, coinvolto anche Marc Marquez.

La stagione di Pecco Bagnaia non è certamente tra le più positive nella carriera del pilota torinese. Anche in Austria il due volte campione del mondo ha palesato tutte le difficoltà vissute in questa annata: sul circuito di Spielberg è prima arrivato il ritiro nella Sprint Race e poi un deludente ottavo posto nel Gran Premio.

Marc Marquez ha invece conquistato la sesta doppietta consecutiva, trionfando in entrambe le gare e portandosi così a +197 in classifica sul suo compagno di squadra. Già da qualche weekend Bagnaia aveva fatto capire di provare a puntare solo al secondo posto, dato che il 32enne di Cervera appariva già irraggiungibile: ora però Pecco rischia di perdere anche la terza posizione, visti gli ottimi piazzamenti di Marco Bezzecchi che gli sta pian piano rosicchiando punti.

In molti, specialmente tra i tifosi di Bagnaia, sono convinti che dietro questo andamento così insoddisfacente di Pecco ci sia la presenza ingombrante nel team ufficiale di Ducati di un campionissimo come Marc Marquez. Un ‘fastidio’ che i fan hanno espresso chiaramente con i fischi al Mugello nei confronti dell’otto volte campione del mondo (che hanno fatto arrabbiare parecchio Tardozzi). Proprio in queste ore i tifosi hanno sferrato un nuovo attacco, stavolta sui social.

Crisi Bagnaia: scoppia il caos sui social, ce l’hanno con lui

Nel mirino è finito Michele Pirro, storico collaudatore della Ducati, colpevole di aver pubblicato su Instagram una serie di foto che lo ritrae intento a festeggiare il doppio successo di Marc Marquez in Austria. Il 39enne pilota pugliese è stato accusato di aver di fatto tradito Bagnaia e di non tenere conto del momento di grande difficoltà che sta vivendo Pecco.

“Tutto questo entusiasmo quando Bagnaia l’anno scorso vinceva 11 gare non si è visto“, si legge in uno dei commenti comparsi sotto al post, mentre un altro fan si chiede se Pirro abbia “già abbandonato” Pecco. Molti tifosi hanno preso le difese di Pirro, complimentandosi con il collaudatore e con Marc Marquez per la stagione fin qui straordinaria.

Di sicuro, però, questo episodio conferma che il popolo ducatista è diviso tra chi appoggia Marquez e chi invece lo ritiene la causa dei problemi di Bagnaia. L’auspicio è che nel finale di stagione Bagnaia torni competitivo, così da evitare anche questi scontri social che servono a poco.