Pazzesco Federica Pellegrini, torna in pista: fan entusiasti

Dopo aver passato le ultime settimane a rispondere ai suoi haters, Federica Pellegrini ha acceso l’entusiasmo dei suoi fan. La campionessa azzurra è pronta a riprendersi la scena.

Se c’è un personaggio capace di catalizzare l’attenzione del pubblico italiano, dentro e fuori dalle vasche, è senza dubbio Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice azzurra ha costruito nel tempo una figura pubblica solida, riconoscibile e trasversale: dai record mondiali in piscina alle luci della ribalta televisiva, passando per una presenza social sempre più marcata. A quattro anni dal ritiro, la Divina ha mantenuto intatto il proprio carisma, riuscendo a rimanere sulla cresta dell’onda con spontaneità e una buona dose di autoironia.

Negli ultimi mesi, però, il suo nome è stato al centro di accese discussioni per motivi ben diversi dai suoi progetti mediatici. L’intervento sul caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner le è costato una valanga di critiche. Sui suoi profili social si è riversata un’ondata di attacchi, molti dei quali particolarmente feroci, ai quali la Pellegrini ha deciso di rispondere spesso in prima persona. Una scelta che ha mostrato la sua tenacia, ma che ha anche alimentato ulteriori tensioni. Ora, archiviata la tempesta mediatica, la campionessa sembra pronta a voltare pagina. I suoi fan possono esultare: un nuovo progetto è alle porte, e stavolta non si tratta né di una piscina né di uno sfogo su Instagram. Il palcoscenico sarà un altro, ma altrettanto scintillante.

Ballando con le Stelle, Pellegrini di nuovo protagonista: il possibile ruolo inedito

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Federica Pellegrini tornerà nel cast di Ballando con le Stelle, il celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ma stavolta il suo ruolo potrebbe essere completamente diverso. Dopo la partecipazione come concorrente nella passata edizione – chiusa con un ottimo secondo posto alle spalle di Bianca Guaccero – la campionessa potrebbe assumere un ruolo inedito, che la porterebbe dietro le quinte dello show. La notizia, riportata da Dagospia, parla di una clamorosa rivoluzione nel format: Paolo Belli, da vent’anni volto fisso accanto alla conduttrice, potrebbe diventare addirittura concorrente, lasciando vacante il suo storico posto. E proprio Pellegrini potrebbe prendere la staffetta nella cosiddetta “sala delle stelle”, diventando co-conduttrice del programma o, quantomeno, presenza fissa accanto ai protagonisti.

Per ora nessuna conferma ufficiale, ma sui social della trasmissione i teaser parlano chiaro: grandi novità in arrivo e un cast in parte rinnovato. Tra le prime certezze, il ritorno tra i maestri di Simone Di Pasquale e l’ingresso clamoroso di Barbara D’Urso come concorrente. A completare la cornice, l’arrivo di Nancy Brilli tra i volti in gara. E chissà che la presenza di Federica Pellegrini, sempre più a suo agio davanti alle telecamere, non sia il tassello giusto per portare il programma a un livello ancora più alto. La pista, stavolta, non sarà fatta d’acqua. Ma il tifo per la Divina, quello resterà intatto.