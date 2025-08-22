Serie B, vittoria all’esordio per il Cesena: Pescara ko

Finisce 1-3 la sfida tra Pescara e Cesena, che apre la Serie B 2025/26, un match quasi del tutto dominato dagli ospiti che pure avevano subito l’1-1 ad opera di Olzer. Molto organizzata la squadra di Mignani che, dunque, sogna di essere protagonista in ottica playoff per la seconda stagione di fila.

I gol

Vantaggio di Blesa al 31′ per gli ospiti. Fanno tutto bene Bisoli e Bastori, difesa del Pescara aperta in due e per il centravanti è un gioco da ragazzi depositare nella porta vuota. 4 minuti e il Pescara pareggia con Olzer. Fa tutto bene l’ex centrocampista del Brescia che, elusa la marcatura di Bastoni, lascia partire un missile da 20 metri che si insacca quasi all’incrocio dei pali. Davvero un bel gol, ma ci sono anche le responsabilità di un Cesena di fatto colpito alla prima occasione avversaria. 4 minuti nella ripresa e Shpendi riporta avanti gli ospiti. Grave errore in impostazione da parte del Pescara, ne approfitta immediatamente Bastoni che salta Brosco e appoggia all’indietro per Shpendi: tiro potente e preciso e pallone alle spalle del portiere. Davvero rivedibile la prova della retroguardia abruzzese. Cesena che la chiude al 64′. Desplanches rovina una partita praticamente perfetta respingendo malissimo un cross senza pretese di Frabotta. Poi Bisoli, ben appostato, lo beffa sotto le gambe. Finisce 1-3, inizia bene il campionato del Cesena. Parte con un ko il Pescara neo-promosso.