Sinner senza parole, trattato come un appestato: annuncio agghiacciante

Non è un periodo facile per Jannik Sinner, alle prese con una riabilitazione lampo in vista dell’esordio agli US Open. Intanto l’annuncio ha sconvolto tutti, Sinner compreso.

La scena che nessun appassionato avrebbe voluto vedere si è materializzata in appena 23 minuti: Jannik Sinner, numero uno del mondo, costretto ad abbandonare la finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz dopo soli cinque game. I contorni della vicenda restano sfumati: c’è chi parla di colpo di calore, chi ipotizza un virus debilitante, ma una cosa è certa — l’altoatesino è apparso visibilmente provato, pallido in volto, con la camminata incerta, tanto da convincere l’angolo tecnico e i medici ad interrompere l’incontro. Quella che doveva essere la rivincita del tennis mondiale tra i due dominatori della stagione si è trasformata in una preoccupante corsa contro il tempo. Sinner ha scelto la via più prudente: niente presenza al doppio misto di Flushing Meadows, dove era atteso come special guest.

L’obiettivo ora è uno soltanto: presentarsi in salute agli US Open, ultimo Slam dell’anno e crocevia fondamentale per la classifica ATP. Proprio a New York, infatti, il suo trono da numero uno è in serio pericolo. Alcaraz, rinvigorito da un’estate ad alti livelli, punta al sorpasso, e ogni punto potrà fare la differenza. La preoccupazione non riguarda solo l’aspetto fisico. Anche dal punto di vista mentale, Sinner dovrà affrontare il peso di un finale amaro e improvviso, con l’aggravante di dover gestire l’ansia da prestazione nella cornice più rumorosa e difficile del circuito. A New York, ogni errore è amplificato, ogni debolezza esposta. E se fisicamente non si è al top, anche il gioco ne risente. Ma nelle ultime ore, al di là delle condizioni dell’azzurro, a tenere banco è un commento inaspettato, che sposta l’attenzione dal campo a un gesto di fair play finito sotto la lente d’ingrandimento.

Cincinnati, Roddick sorprende tutti: “Alcaraz? Doveva allontanarsi da Sinner”

Nel suo podcast Served with Andy Roddick, l’ex campione statunitense ha spiazzato pubblico e addetti ai lavori con un’analisi non scontata su quanto accaduto al termine della finale di Cincinnati. Carlos Alcaraz, infatti, si era avvicinato più volte a Sinner durante e dopo il match per sincerarsi delle sue condizioni. Un gesto di evidente sportività, ma per Andy Roddick potenzialmente rischioso. L’unico errore commesso da Carlos durante tutta la settimana è stato quello di avvicinarsi troppo a Sinner quando si sospettava che non stesse bene – ha dichiarato il campione. Entrambi sono persone di classe, e questo mi piace… Ma se fossi il suo allenatore, gli direi di andare via e non stargli accanto. Non andare a sincerarti delle sue condizioni, salta le foto di rito e non avvicinarti a lui. Se sta male, allontanati da lui.

Il messaggio di Roddick è chiaro: gli US Open sono dietro l’angolo, e se davvero si trattasse di un virus, il rischio contagio per Alcaraz potrebbe diventare un problema serio. Una visione pragmatica, forse cinica, ma che fotografa bene il clima di massima allerta che precede ogni Slam. Carlos ha fatto sette finali consecutive, a partire da Miami. È in uno stato di forma pazzesco. Ma se si è preso anche lui qualcosa, prepararsi per New York diventa complicato – ha aggiunto lo statunitense. Nel frattempo, Alcaraz ha fatto il suo esordio nel doppio misto con Emma Raducanu, ma è stato subito eliminato al primo turno da Jack Draper e Jessica Pegula.