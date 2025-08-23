Comincia a reti inviolate il campionato di Genoa e Lecce. A Marassi è 0-0

A Marassi finisce 0-0 tra Genoa e Lecce, in una sfida equilibrata e ricca di occasioni, con Falcone grande protagonista. Il portiere giallorosso nega il gol ai rossoblù in due momenti chiave: nel primo tempo con un intervento decisivo sul tiro di Carboni, nel secondo respingendo un sinistro insidioso di Martin dalla distanza.
Il Lecce parte forte, pressa alto e crea subito pericoli: Stanciu spreca davanti alla porta un lancio perfetto di Gronbaek, mentre Gallo non riesce a sfruttare un assist di Banda. Il Genoa si accende al 42’, quando Frendrup serve di tacco Carboni, ma Falcone salva i suoi con una grande parata.
Nella ripresa le squadre si allungano: Martin costringe ancora Falcone a un intervento provvidenziale, poi i cambi dei due allenatori accendono il finale. Camarda ci prova al 77’, mentre dall’altra parte Stanciu sfiora il gol su punizione, scheggiando l’esterno della rete.
Alla fine resta la porta inviolata per entrambe e un punto che lascia aperte le riflessioni, con il Lecce più aggressivo ma il Genoa più vicino al colpo vincente.