È subito un Napoli vorace: McTominay e De Bruyne superano il Sassuolo 2-0

Vince il Napoli all’esordio da Campione d’Italia, al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Il Napoli campione d’Italia inaugura la nuova stagione con una vittoria netta sul campo del neopromosso Sassuolo: 0-2 il risultato finale al “Mapei Stadium”. La squadra di Conte sblocca la gara al 17’, quando Politano disegna un perfetto cross dalla destra e McTominay, inseritosi sul primo palo, svetta di testa e batte il portiere. Lo scozzese, tra i protagonisti della serata, sfiora il raddoppio poco prima dell’intervallo colpendo la traversa con un destro potente.

Nella ripresa è De Bruyne a firmare il 2-0 su calcio da fermo, pochi minuti dopo che Politano aveva centrato il palo su un altro assist dello scatenato McTominay. Il Sassuolo, mai realmente pericoloso se non per un tiro di Doig neutralizzato da Meret nel primo tempo, fatica a reagire e nel finale resta anche in dieci per l’espulsione di Koné (doppia ammonizione).

Per Conte arrivano così i primi tre punti e indicazioni confortanti: solidità difensiva, qualità a centrocampo e un McTominay subito in vetrina.