Marquez deve arrendersi, battuto: l’Italia fa festa

Brusco stop nei successi di Marc Marquez nel Mondiale di MotoGP: il campione spagnolo lo ha detto chiaramente.

Il Mondiale 2025 di MotoGP ha un solo padrone. In Austria è arrivata la sesta doppietta consecutiva – la nona stagionale – per Marc Marquez: il 32enne di Cervera continua a non lasciare nulla agli avversari e a tagliare il traguardo davanti a tutti sia nelle Gare Sprint che nei Gran Premi. Ormai il vantaggio accumulato in classifica nei confronti dei rivali è praticamente incolmabile: +142 su suo fratello Alex e +197 sul compagno di squadra in Ducati, Pecco Bagnaia.

Marquez è ormai molto vicino a conquistare il suo nono titolo iridato: per il campionissimo spagnolo si tratterebbe del settimo trionfo nella classe regina. Un successo che gli consentirebbe di riscattare le ultime stagioni tutt’altro che semplici, caratterizzate anche da vari infortuni.

Ai fan della Ducati non è però sfuggito il dialogo avvenuto al termine della corsa al Red Bull Ring tra Marc Marquez e il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna. Nel filmato, pubblicato dal sito ufficiale della MotoGP, si può sentire chiaramente la frase che lo spagnolo rivolge al manager italiano.

“Mi hai battuto tre volte, ma ora sono io quello vestito di rosso”, le parole di Marquez, che prima di domenica scorsa non era mai riuscito a vincere il Gran Premio d’Austria. Marc è infatti giunto secondo anche quando portava a casa il titolo iridato: nel 2017, nel 2018 e nel 2019 è arrivato due volte dietro Andrea Dovizioso e in un’occasione alle spalle di Jorge Lorenzo.

La risposta di Dall’Igna non si è fatta attendere. Il manager di Ducati ha fatto presente a Marquez che nonostante le sconfitte in Austria alla fine chi vinceva il Mondiale era proprio lui. “Io vincevo solo qua”, ha detto Dall’Igna al suo pilota. La Ducati è però riuscita a rifarsi negli anni successivi: prima i due successi con Pecco Bagnaia (2022 e 2023), poi la vittoria dello scorso anno da parte di Jorge Martin (anche se con il team non ufficiale).

Ora la Casa di Borgo Panigale si prepara a trionfare di nuovo: molti tifosi hanno già fatto partire il conto alla rovescia ma lo staff di Marquez preferisce continuare a spingere per arrivare il prima possibile alla matematica certezza del titolo.