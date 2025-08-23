Milan, Allegri: “Dobbiamo alzare la percezione del pericolo”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Cremonese, valido per la prima giornata di Serie A.

Qual è il suo umore?

“Ce la dovevamo aspettare per forza questa partita: Cremonese squadra rognosa, che non ti fa giocare, era la prima di campionato. Dovevamo segnare stasera, come dovrà succedere nelle prossime 37 partite, alzare la percezione del pericolo. Perché altrimenti siamo una squadra che può perdere con tutti. Bisogna alzare il livello di cattiveria sia in fase offensiva che difensiva, percependo il pericolo; sapevamo che la Cremonese era forte sui cross e prendere due gol così è solo una questione di percezione del pericolo“.

Questa rosa basta?

“So solo una cosa: questa squadra ha giocatori di ottima qualità. Stasera non abbiamo perso perché mancava Leao o un altro… Abbiamo perso perché bisogna percepire il pericolo: quando non hai la palla e non percepisci il pericolo puoi prendere gol in qualsiasi momento. Bisogna alzare l’attenzione la percezione. Occasioni ne abbiamo create, ma poi prendi gol al primo cross e non va bene. Non esiste. Il campionato italiano è difficile, bisogna vincere anche le partite sporche, soprattutto quelle di inizio campionato e stasera su questo abbiamo peccato. Non è una questione tattica o tecnica, ma che bisogna fare uno scatto in avanti, uno switch… Magari stasera non vincevi, ma sicuramente non perdevi“.

Dove si deve intervenire?

“La società sta facendo le valutazioni e ha lavorato bene questa estate. In questo momento bisogna alzare molto l’attenzione a costo di fare anche una giocata in meno in fase offensiva. La prima cosa a fare è abbassare il numero delle reti subite, se no è impossibile. Non possiamo uscire dal campo avendo subito due gol in cui eravamo in superiorità numerica“.

Problemi a centrocampo?

“Bisogna trovare una solidità di squadra. Non si possono prendere due gol in quel modo lì“.

Tecnicamente si è sbagliato molto…

“Le prime partite di campionato sono così. Ecco perché devi avere solidità, che ti permetta di fare gol con uno-due episodi. Non possiamo subire questo tipo di gol, per farcelo devono essere tanto tanto bravi“.