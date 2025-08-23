Sinner, follia agli Us Open: finisce malissimo

Il gesto di Jannik Sinner ha lasciato senza parole tutti i suoi tifosi: l’avventura agli US Open 2025 è cominciata con una ‘follia’.

Domani è in programma l’esordio di Jannik Sinner agli US Open. Il primo avversario del numero 1 al mondo è il ceco Vit Kopriva, attualmente all’87esimo posto nel ranking ATP. Tra i due giocatori non ci sono precedenti: una sfida inedita per Jannik, chiamato a riscattarsi dopo il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati.

I tantissimi fan del campione italiano sperano che si sia messo alle spalle il malessere che gli ha impedito di portare a termine la sfida contro Carlos Alcaraz. Il suo coach Darren Cahill ha spiegato che Sinner è stato colpito da un virus e che sono bastati alcuni giorni di riposo per recuperare la piena forma. I tifosi possono quindi tirare un sospiro di sollievo: Jannik ha smaltito tutto ed è pronto a scendere in campo a Flushing Meadows con l’obiettivo di bissare il successo dello scorso anno e respingere l’assalto di Alcaraz al suo primato nella classifica ATP.

Tuttavia quanto accaduto durante gli allenamenti che precedono l’inizio ufficiale del quarto e ultimo appuntamento del Grande Slam ha sorpreso non poco i fan del vincitore di Wimbledon 2025. Sinner si è infatti lasciato andare a un gesto ‘pazzo’ durante il match di allenamento contro Francisco Comesana.

Follia Sinner, tifosi spiazzati: lo ha fatto davvero

In uno scambio con l’argentino la palla è finita nella metà campo del numero 1 al mondo con una traiettoria a campanile. Tutti si aspettavano il classico smash, ma Sinner ha voluto stupire tutti con un colpo che di tanto in tanto viene effettuato da Bublik. Jannik ha infatti cercato di colpire la pallina con il manico della racchetta, impugnando la stessa dal piatto corde.

L’esito è stato disastroso: il campione azzurro ha mancato completamente la pallina ed è scoppiato a ridere. Un momento molto divertente che ha suscitato grande ilarità anche nello stesso Comesana e nel pubblico che stava assistendo all’allenamento. In tanti hanno visto questo gesto come un segnale della serenità ritrovata da Sinner dopo il malore di Cincinnati.

Divertido entrenamiento entre Comesaña y Sinner 😄pic.twitter.com/a49p7akjss — Set Tenis (@settenisok) August 21, 2025

Tranquillità che è emersa chiaramente anche nell’abbraccio tra lo stesso Sinner e Carlos Alcaraz. Infine Jannik ha avuto modo di incontrare anche Alexander Zverev e Novak Djokovic, fermandosi a parlare un po’ con Nole. Le preoccupazioni sembrano svanite: Jannik è in ottima condizione, sia fisica che mentale.