Ha ragione Tudor. Mercato: si divertono tutti, tranne loro

Ha detto Igor Tudor che le proiezioni di inizio stagione lasciano sempre il tempo che trovano. In effetti, a vedere la prima giornata della Serie A, in pochi avrebbero azzardato sull’inizio in salita del Milan (battuto in casa dalla Cremonese per 1-2) o sulla partenza così spietata della Roma (1-0 sul Bologna). L’allenatore della Juve non è intenzionato a scaricare le responsabilità: a Torino si gioca per vincere da sempre e non sarà certo lui a smentire il dna del club, anche se il mercato che gli è stato promesso non ha ancora preso forma e manca una settimana alla fine.

L’attesa per Kolo Muani sta diventando smaniosa, anche perché il PSG non ha dato aperture per ammorbidire la propria linea. Su Zhegrova giungono risposte negative e quanto a O’Riley è tutto legato alle cessioni che non ci sono ancora. Dopo Douglas Luiz usciranno anche Arthur e Djalò, in attesa che si sblocchi la situazione attorno a Nico Gonzalez e che giunga l’ultimo momento della verità sulla prospettiva di Vlahovic. Un tempo la Juve e le grandi d’Europa lasciavano l’ultima settimana di mercato alle piccole, ora invece sono tutte lì a contrattare.

Il mercato in pieno campionato fa arrabbiare soprattutto gli allenatori, che non riescono a lavorare come vorrebbero fino alla pausa di settembre. A quel punto, per le grandi squadre si fa dura perché perdono buona parte dei giocatori per via delle nazionali e c’è meno tempo per lavorare, considerato che alla riprese è già tempo di Champions League. Nell’ultima settimana di mercato fanno la differenza gli uomini mercato, come gli allenatori devono farla intanto nelle prime giornate di campionato. Mentre i giocatori spesso tengono i piedi qui e la testa altrove.