Una notizia che ha scosso profondamente il cuore della comunità sportiva, che piange un uomo che ha cresciuto generazioni di giovani atleti

Un profondo senso di smarrimento e commozione ha investito in queste ore la comunità sportiva locale, colpita da una notizia che ha lasciato tutti senza parole. In tanti, tra tifosi, atleti, dirigenti e semplici appassionati, si sono stretti in un abbraccio comune, condividendo il dolore per una perdita che lascia un’assenza profonda all’interno della comunità sportiva.

Una figura chiave, che ha lavorato con dedizione e amore nel suo settore, è venuta a mancare improvvisamente, lasciando un profondo senso di vuoto in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e collaborare con lei. Il suo impegno costante, e la sua presenza fondamentale, lo hanno reso negli anni un punto di riferimento autentico.

Lutto nello sport: addio ad un vero mito, tifosi in lacrime

La comunità sportiva di Porto Torres, a Nord Sardegna, piange la scomparsa di Luciano Figoni, venuto a mancare lo scorso 21 agosto all’età di 76 anni. Ex dirigente della polisportiva Quartieri Riuniti, Figoni è deceduto in seguito a un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava nella sua abitazione nel quartiere Oleandro, in via Bazzoni.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, compreso l’arrivo dell’elisoccorso, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando attoniti familiari, amici e tanti sportivi che negli anni hanno condiviso con lui esperienze e progetti.

Luciano Figoni era una figura molto conosciuta e rispettata nell’ambiente calcistico locale. Per anni ha ricoperto con passione e dedizione il ruolo di dirigente nei Quartieri Riuniti, una società storica del panorama dilettantistico sardo, impegnata in particolare nella promozione del settore giovanile.

Figoni era considerato un punto di riferimento non solo per i ragazzi della società, ma anche per genitori, allenatori e dirigenti. La sua passione per il calcio nacque accompagnando il figlio Dario ai primi allenamenti e si trasformò ben presto in un impegno quotidiano al servizio del settore giovanile, lavoro che ha contribuito alla crescita umana e sportiva di numerosi giovani del territorio.

I funerali di Luciano Figoni si sono tenuti nella giornata di venerdì nella chiesa di San Vincenzo a Sassari. A lui va il ricordo commosso di chi lo ha conosciuto, stimato e amato. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo che sarà difficile colmare.