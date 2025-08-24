Schumacher, il dramma continua: è arrivato l’annuncio

La notizia è ufficiale ed esclude Schumacher da qualsiasi risvolto positivo nella questione. Potrebbe essere il colpo di grazia.

La Formula Uno è un mondo spietato e competitivo e dominare in uno sport simile significa avere un carattere davvero forte. Chiedetelo ai fans di Michael Schumacher che ben ricordano i sette titoli portati a casa dal campione tedesco che è stato un baluardo della nostra Ferrari per quasi un decennio, regalandoci alcuni tra gli ultimi titoli mai vinti da una squadra tricolore.

Il campione tedesco ha sicuramente una tempra che è di famiglia: non è un caso che altri due uomini con il suo cognome abbiano corso in Formula Uno. Il primo è suo fratello Ralf, ex pilota di Jordan, Toyota e Williams che ha pure centrato due volte il quarto posto assoluto prima di ritirarsi dalle corse per fare il commentatore.

Il secondo è ovviamente suo figlio Mick che vanta – per ora – una carriera molto meno entusiasmante. Il pilota ha infatti corso in Haas ed ha qualche esperienza come terzo pilota e collaudatore ma non molto altro. In una situazione assurda che mostra quanto gli Schumacher siano influenti nella F1, lo zio di Mick ha dovuto comunicare alla stampa una brutta notizia.

Questioni di famiglia

Molte voci danno Mick molto vicino ad appropriarsi di un sedile in Cadillac, team che esordirà in Formula Uno a partire dalla prossima stagione. Il primo pilota dovrebbe essere ormai arrivato, Valtteri Bottas che pare l’opzione più ovvia per la sua esperienza ed abilità nello sport. Resta un sedile, ma nemmeno Ralf crede che possa andare a suo nipote sicuramente.

La carriera di Schumi dovrà proseguire molto probabilmente con Alpine in WEC dato che i giochi sono quasi chiusi e nonostante colloqui che il giovane aveva definito promettenti Cadillac pare ormai orientata verso altri lidi. Ma Ralf ammonisce la squadra: “I piloti? L’ultimo dei loro problemi. Hanno soltanto quattrocento dipendenti e devono costruire una squadra partendo dal nulla”, afferma il commentatore sportivo.

Sicuramente l’esperienza di Bottas potrebbe essere importante in questo, ma Ralf non è molto ottimista: “Vedremo se saranno all’altezza o rimarranno schiacciati dalla sfida. Sarà interessante”. Storicamente, anche team molto danarosi ed organizzati come Toyota o Jaguar hanno fallito nell’impresa di dominare la F1 entrandoci dal nulla. Vedremo se Cadillac ha le carte in regola per fare qualcosa di diverso.